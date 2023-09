Una americana no da crédito con el objeto que encuentra en casa de sus suegros españoles: "Nuevo nivel desbloqueado"

A menudo, realizamos acciones en nuestra vida diaria sin pensar en lo sorprendentes o curiosas que pueden ser para quienes nos rodean. En España, tenemos muchas costumbres profundamente arraigadas, y lo que para nosotros puede parecer normal, para alguien de otro país puede resultar fascinante.

No estamos hablando de costumbres grandiosas, sino de pequeños gestos que pueden parecer insignificantes para nosotros, pero que llaman mucho la atención de quienes han nacido y vivido la mayor parte de sus vidas en otros lugares. Este es precisamente el caso de Emily, una joven estadounidense que actualmente reside en España.

Emily está casada con un español, y cuando visita a sus suegros los domingos para almorzar, se encuentra con lo que ella describe como una casa typical spanish. Sin embargo, hay un objeto en particular en la casa de sus suegros que ha llamado poderosamente su atención, y no ha dudado en compartirlo en un video de TikTok.

En el video, Emily muestra la icónica caja de galletas o dulces metalizada que se encuentra en muchos hogares en España y recrea una escena que probablemente ella misma experimentó en la vida real cuando fue a casa de sus suegros.

"Oh, galletas, me encantan estas galletas", dice Emily mientras abre la caja. Sin embargo, lo que encuentra dentro de la caja no son galletas en absoluto, sino un costurero repleto de hilos, agujas, botones y otros accesorios de costura. Mirando a la cámara, Emily expresa su sorpresa: "Esto no son galletas".

En la descripción del video, señala: "Nuevo nivel de cultura española desbloqueado". Es cierto que el uso de estas cajas como costureros es una práctica común en España y ha sido respaldada por numerosos comentarios que confirman esta costumbre.

Algunos comentarios incluso señalan que esta práctica no se limita a España, sino que se extiende por toda Europa. Una usuaria respondió: "¿En serio? Quiero decir, son latas geniales, tirarlas parecería incorrecto". De hecho, reutilizar estos recipientes como costureros es algo que muchas personas encuentran muy útil para almacenar utensilios de su vida cotidiana.