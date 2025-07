Un argentino visita Mercadona por primera vez al llegar a España: “Me vuelvo loco"

Los supermercados han adelantado por la derecha a los comercios tradicionales. Aunque muchos todavía resisten y funcionan, un gran sector de clientes ha cambiado su forma de comprar y se decanta por los grandes establecimientos, donde pueden conseguir todos los productos a la vez. El comercio online y el envío a domicilio de los pedidos también ha convertido la tendencia. Sin embargo, un amplio número de personas sigue decantándose por ir al lugar y poder elegir en persona.

Es una actividad completamente normalizada en España, pero todavía sigue sorprendiendo a aquellos que llegan de fuera, especialmente cuando van a los más grandes a nivel de tamaño. Alejo Peto, un argentino que es un habitual creador de contenido en TikTok, compartió un vídeo en el que narra su primera visita junto a su pareja al Mercadona tras llegar a España procedente de Argentina. Es muy llamativo.

Así es el Mercadona para un argentino

"Hoy fuimos a Mercadona por primera vez porque nos dijeron que era uno de los supermercados más baratos de España", comienza explicando. Rápidamente empieza a mostrar productos, empezando por el cacao en polvo, concretamente las dos marcas más famosas. Lo que más le llama la atención son los regalos que vienen con el producto: "Una gorra y miren este con luces LED". También le llamó la atención que hubiera carros pequeños.

Se fue hacia otras zonas y mostró un cepillo de dientes: "Amigo, tienen el cepillo eléctrico", afirmó con tono de sorpresa. Simplemente alucina al recorrer los pasillos, aunque hay cosas que no se explica: "Tienen un montón de boludeces". Mostró la subida a la planta superior y le llamó la atención como tienen para que se enganchen los carros de la compra: "Tiene para trabar". Entonces llegó a la zona de la carnicería: "Dicen que los sábados lo ponen todo esto en descuento".

Un recuerdo a su tierra

Se detuvo con un producto típico argentino: "Amigo, milanesa", mencionó. No se quedó ahí y también enseñó el lagarto, aunque lo que más le llamó la atención fue la charcutería. "Me vuelvo loco con esta parte, miren todo el jamón ibérico". No se pudo resistir: "Sí o sí me tengo que llevar una". Mostró el precio de un paquete al vacío: "Sale por 6,89 euros". También muestra otro paquete de jamón: "Acá está la versión más tranqui por 2.35€".

También le encanta otra comida típica española clásica: la tortilla de patatas. Explicó lo útil de las ya preparadas: "Te salvan dos o tres comidas". Calculan cuanto creen que les va a costar la comida: "Yo creo que va a salir por 42 euros". Se quedó cerca de acertar porque finalmente fue 43,71€: "Gastamos menos de lo que habíamos dicho y compramos comida para cuatro días". Solo le pone un pero: "Compramos mucha boludez". Concluye de forma contundente: "Mercadona sirve".