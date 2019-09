La joven de 18 años Alexis Wilson ha sido detenida en Oklahoma después de que le comentara a su compañera de trabajo que quería dispararle a 400 personas por diversión y que lo haría en su antigua escuela de secundaria de McAlester. Camarera en un restaurante de su propia ciudad, tenía hábitos que acabaron por señalar su predilección por las armas.

Alexis se comportaba como una chica normal hasta que trabajando en una pizzería de la localidad le comentó a una compañera que trabajaba con ella de que tenía un vídeo que enseñarle, en su móvil reprodujo imágenes en las que aparecía disparando un Ak-47, uno de los fusiles de asalto más conocidos y más utilizados en las películas, y que acababa de comprar. Posteriormente le comentó a la misma compañera que quería disparar a 400 personas por “diversión” y que le gustaría que fuese en su antigua escuela. La compañera no tardó en informar a la gerente que se puso en contacto con la policía. La oficina del Sheriff del Condado de Pittsburg arrestó a Alexia este lunes en su casa por sus amenazas con disparar a sus ex compañeros y profesores de la escuela secundaria. Wilson le explicó a los agentes que usaba un ejemplo de otra compañera que lo había dicho antes. “En los tiempos de hoy, no se puede decir cosas así. Y cada vez que se diga algo, lo tomaremos en serio y lo investigaremos a fondo y haremos un arresto si es posible porque no queremos que se disparen en nuestras escuelas. Nadie lo hace, así que haremos todo lo posible para evitar esto“, dijo el alguacil del condado de Pittsburgh, Chris Morris.