Así es en la actualidad Giuliano Stroe, "el niño más fuerte del mundo" que obtuvo un récord Guinness con tan solo 5 años

En la actualidad, Giuliano Stroe, considerado como "el niño más fuerte del mundo" tiene 19 años. Tras años desaparecido de las redes sociales, ha vuelto con fuerza a TikTok donde ha empezado a mostrar a través de fotografías y vídeos su evolución durante todos estos años.

Con tan solo 5 años, en el año 2008, comenzó a imitar lo que hacía su padre en los entrenamientos a los que le acompañaba. Incluso cogía pesas y hacía ejercicios con ellas. En aquel momento, el pequeño revolucionó internet, a través de vídeos en Youtube, con el inusual físico que había conseguido tras meses de entreno.

Un récord Guinness con tan solo 5 años

Un físico que no era normal para un niño de su edad. Había desarrollado una musculatura atroz por la que consiguió un récord Guinness en 2009.

Este físico inusual provocó la atención de muchas personas y en concreto, de las televisiones que le pedían que acudiera a plató para demostrar su valía física con tan pocos años. Fue así cuando se presentó en una televisión italiana en la que se sometió a una prueba en directo para alzarse con un récord Guinness.

La prueba consistía en realizar lo más rápido posible un recorrido de 10 metros con un balón medicinal entre las piernas. Prueba que consiguió debido a todo el tiempo que llevaba entrenando. Además, también acudió a otra televisión de Rumanía donde demostró con valía todo lo que sabía hacer.

Tras estas apariciones públicas, Giuliano Stroe y su familia tuvo que desaparecer del foco mediático. Pues aunque había muchas personas que seguían interesadas en verle crecer, los padres del pequeño comenzaron a recibir críticas e incluso demandas por parte de distintas asociaciones en las que denunciaban que el niño corría peligro al realizar esas prácticas y al tener ese físico a su edad. Tan conocido se hizo este caso que hasta Protección Infantil estudió quitarle la custodia al padre. Sin embargo, concluyeron que el pequeño se encontraba bien.

No obstante, desarrollar esa musculatura inusual siendo tan pequeño, le provocó a los 13 años problemas de desarrollo muscular y óseo. Pues su crecimiento no se desarrollaba de la misma manera que en otros niños de su edad. Por lo que no le quedó más remedio que moderar sus entrenamientos.

Así es 'el niño más fuerte del mundo' en la actualidad

Ahora, con 19 años, ha decidido volver a las redes sociales y mostrar el cambio físico que ha tenido durante todos estos años. Entre Facebook y TikTok acumula ya más de un millón de seguidores y se le puede encontrar como 'el niño más fuerte'.

Ha encontrado su verdadera vocación en el boxeo, deporte al que se dedica profesionalmente compitiendo en diferentes eventos que comparte en su perfil de Facebook. Este deporte ahora también lo muestra por TikTok. Además, en esta plataforma también cuelga vídeos entrenando y comparaciones de fotografías desde que se hizo famoso de pequeño hasta cómo es ahora, en la actualidad.