«Para ayudar a los demás se necesita convicción, no solo intención»

Algunas personas nacen con una sensibilidad especial, con una compasión extrema que les lleva a interpretar el sufrimiento de los demás como una llamada a la acción. Es decir, no pueden evitar proteger a otros amigos cuando estos sufren acoso escolar o saltar del sofá cuando ven en las noticias que un conflicto armado o un evento climatológico extremo ha dejado a comunidades enteras desamparadas. Es el caso de Nacho Trillo. Para el responsable de la asociación Resiste España, creador de Plataforma Acoge Ucrania y patrono del Foro de Libertad Alternativa, ayudar no es una opción, es una necesidad. “Desde pequeño, siempre me metía en líos intentando resolver las injusticias. Y, cuando tuve la oportunidad, fui adquiriendo formación para ayudar con la mayor profesionalidad posible”, reconoce. Así, realizó el curso avanzado de Operaciones Especiales del Ejército, en el cuál se posicionó como el primero de su promoción; posteriormente, realizó, entre otros, un máster en terrorismo y otro en geoestrategia. Y se sigue formando porque, según opina, la forma de no hacerse viejo es buscando nuevos retos todos los días.

Creo que esta forma de ser viene desde la infancia. Soy hijo de una familia numerosa, y eso te enseña, desde pequeño, a convivir y a pensar en los demás. En casa, la solidaridad venía de serie. Además, desde niño, siempre he tenido ese instinto protector. Me molestaban mucho las pequeñas injusticias que veía en el colegio, en la calle o incluso en casa. Si algo me parecía mal, intentaba cambiarlo. Esa idea me ha acompañado toda la vida. Por eso, siempre digo: “Para cambiar el mundo, primero tienes que cambiar tu pequeño mundo: todas esas cosas que te molestan”.

¿Qué papel cree que juega la educación en el desarrollo de ese sentido de responsabilidad social?

Es fundamental. La familia y el entorno escolar son las primeras escuelas de valores. Si en casa y en el colegio te enseñan a ser consciente de lo que ocurre a tu alrededor y a pensar en los demás, creces con esa sensibilidad. Pero también creo que la educación debería enfocarse más en habilidades prácticas para la vida, como la empatía, la resolución de conflictos o el trabajo en equipo.

Siempre tuve claro que quería entrar en el ejército, pero mis padres me aconsejaron que primero tuviera una formación civil, por si no me gustaba. Estudié Económicas y, después, me incorporé al Ejército de Tierra en Operaciones Especiales. Fue una experiencia transformadora. Aprendí valores que no se enseñan en ninguna universidad: el sacrificio, la fortaleza, la resiliencia. Además, tuve la suerte de formar parte de una Unidad que no solo era excelente técnicamente, sino que también estaba muy conectada con el humanismo moderno. Todo lo que hago está impregnado por esos valores. Por ejemplo, el sentido del sacrificio y la disciplina son clave en cualquier proyecto, ya sea profesional o social. También aprendí que el liderazgo no es una posición, sino una actitud. Un buen líder siempre da ejemplo y no pide nada que él mismo no esté dispuesto a hacer.

Muchas cosas. En primer lugar, me he dado cuenta de que, en contextos de crisis, hay demasiadas personas queriendo dirigir, pero pocas realmente dispuestas a actuar. El liderazgo no se trata de dar órdenes, sino de estar en primera línea, resolviendo problemas y sirviendo de ejemplo. Eso genera confianza y mueve a los equipos en la dirección correcta. Así, lo importante es actuar y resolver, no buscar protagonismo. Y, en segundo lugar, he aprendido que, para ser humano, primero tienes que percibir el mundo, y luego sensibilizarte con él. Mucha gente ya no percibe lo que ocurre a su alrededor porque estamos demasiado centrados en el móvil o en nuestras burbujas digitales. Nos hemos desconectado del mundo real. Pero cuando percibes lo que pasa en la calle o en las emergencias, empiezas a sensibilizarte. Esa sensibilidad es la que te lleva a actuar. Si no sientes el problema, no te vas a mover para solucionarlo.

Las emergencias climáticas no solo dejan daños materiales, sino también heridas emocionales. ¿Cómo ve el impacto psicológico en las personas afectadas?

Es brutal. El daño postraumático es algo que se queda. No solo hablo de quienes han perdido a un familiar o su casa, sino también de quienes han sido testigos de esas pérdidas. Por ejemplo, ver cómo un vecino pierde todo lo que tiene también te marca profundamente. Por eso es tan importante el apoyo emocional. Nosotros, desde las redes de voluntarios, intentamos incluir psicólogos y trabajadores sociales en los equipos de ayuda. Pero esto debería estar mucho más estructurado y respaldado por las administraciones. Las personas necesitan ser escuchadas y sentir que no están solas en su proceso de recuperación.

Por supuesto. Estas experiencias son duras, pero también nos enseñan. Vivimos en una sociedad que busca soluciones rápidas para todo, pero las emergencias nos obligan a ser pacientes, resilientes y solidarios. También nos enseñan a relativizar los problemas que tenemos en el día a día. Pero, lo más importante es que estas tragedias nos recuerdan que no estamos solos y que, cuando trabajamos juntos, podemos superar cualquier cosa. Y símbolos como puede ser la bandera de España son importantes. Representan nuestras aspiraciones colectivas. Pero tienen que estar respaldados por acciones. No puedes reivindicar un símbolo y luego no actuar conforme a los valores que representa. Por eso digo que lo importante no son las palabras, sino los hechos.

Para mí, la bandera de España no simboliza una ideología. Es un símbolo de valores y acción, no de palabras vacías”. Desgraciadamente, en España se ha intentado asociar la bandera con una ideología, y eso es un error. La bandera es de todos, no de unos pocos. Representa lo que hacemos como sociedad, nuestros logros y nuestras acciones, no discursos vacíos o divisiones políticas. Recuperar ese simbolismo es fundamental para fortalecer nuestra identidad como país.

Nunca dejo de reflexionar sobre todos y cada uno de los rostros que veo en mis actuaciones. Pero te diré que el voluntariado no es solo útil para los demás. Es una experiencia que te transforma como persona. Ayudar a otros no solo te da satisfacción, también te hace crecer, te da perspectiva. Te das cuenta de lo afortunado que eres y aprendes a relativizar tus propios problemas. Es una de las experiencias más enriquecedoras que puedes vivir.

Le diría que empiece por su pequeño mundo: mira a tu alrededor, identifica qué cosas puedes mejorar, y actúa. No hace falta liderar grandes iniciativas ni estar en todas partes. A veces, basta con ayudar a un vecino, recoger algo que está fuera de lugar o dedicar un rato a escuchar a alguien que lo necesita. Como siempre digo: Para cambiar el mundo, primero tienes que cambiar tu pequeño mundo. Empecemos por lo más cercano. Esos pequeños gestos, sumados, son los que generan un cambio real y duradero.

¿Qué espera del futuro en términos de solidaridad y compromiso social?

Espero que la sociedad recupere ciertos valores que se han ido perdiendo. Creo que vivimos en un momento en el que las personas están demasiado centradas en sí mismas y han perdido el contacto con su comunidad. Pero también veo muchas iniciativas que me dan esperanza. Cada vez hay más jóvenes interesados en el voluntariado, en las causas sociales. Eso me hace pensar que estamos en el camino correcto.