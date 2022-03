Acoge Ucrania: casa y (posible) trabajo para mujeres y niños huidos del terror de Putin

Con el drama humanitario agravado cada día un paso más por la invasión de Rusia en el Este de Europa, la recién creada Plataforma Acoge Ucrania quiere poner medios para que los civiles afectados puedan ver aliviada su situación.

Nacho Trillo, cabeza visible de la propuesta solidaria, lanzó en redes la iniciativa con un lema: «Aquel que encuentre una razón por la que vivir, contrae una obligación por la que seguir luchando». Trillo es el líder de Resiste España, «movimiento cívico y civil» nacido en la primavera de 2020 para correr como homenaje a las víctimas del coronavirus y «por la unidad de España», pero que amplió después su objetivo hacia el sacrificio por los demás. Primero, repartiendo alimentos en comedores sociales y, más tarde, durante la nevada de «Filomena», ayudando a transportar sanitarios y enfermos y a repartir medicinas.

Resiste España ha entregado más de diez toneladas de comida a diferentes centros de recepción, y «sigue ayudando con los efectos sociales de la pandemia» porque, apunta Trillo a LA RAZÓN, «nosotros estamos con todo aquel que lo necesite; para mí el patriotismo es ayudar al prójimo», afirma, rechazando –después de que le hayan acusado de ser «de extrema derecha o de Vox»– «cualquier adscripción o signo político» una vez más: «No me posiciono por Rusia ni de de parte de Ucrania, sino a favor de los necesitados».

La meta es ahora el auxilio a los «ucranianos más desfavorecidos, mujeres y niños» que «buscan sitio», golpeados por la guerra que ha llegado a sus hogares. Se trata de una operativa amparada por la directiva de la UE de «protección temporal para los refugiados de la guerra de Ucrania», aprobada por el Consejo de Ministros el día 8.

Se ofrece la opción de colaborar «para favorecer el traslado y manutención de los refugiados» con una donación en una cuenta bancaria –CCC: ES63 2048 0323 1634 0401 226– donde debe figurar el concepto «Refugiados Ucrania».

Otra forma de cooperar para aquellos que quieran hacerlo es «aportar el espacio que decidan» de su casa, explican desde la página web que recoge la idea; en caso de no disponer de camas, se les puede ofrecer «gratuitamente esterilla y saco», siempre teniendo presente que se adaptará cada oferta «a las necesidades de los candidatos».

Los refugiados «colaborarán en las tareas y el orden normal» de la vivienda. Desde la Plataforma tienen intención asimismo de crear una «bolsa de empleo» donde los interesados en recibir soporte «puedan facilitarnos su formación para poder adecuarla a su casa de acogida». La normativa permite que puedan recibir un permiso de trabajo, por lo que se ha hecho una réplica de la web en ucraniano para que los refugiados puedan explicar «a qué se dedicaban» y «coordinar» esas competencias que les permitan «también aportar».

Aquel voluntario que se sume al proyecto «podrá rescindir la acogida en cualquier momento», en cuyo caso los responsables se encargarían «de desplazar a los refugiados a otra vivienda».

La entidad dispone además de voluntarios «sobre el terreno en Polonia para coordinar y organizar los traslados».

Acoge Ucrania se define como una «plataforma civil sin ánimo de lucro» formada por diferentes grupos: Foro Libertad y Alternativa, Concordia Real Española, Asociación Santos Ángeles Custodios de España, la citada Resiste España y «muchas más asociaciones y particulares».

En su declaración de intenciones en la web leemos que «desde el estallido de la guerra en Ucrania, más de dos millones de personas, la mayor parte mujeres y niños, han tenido que salir del país y están aglutinados en campos de refugiados en los países fronterizos». Según la plataforma, «la pasividad de la UE y la OTAN está provocando que cada día más personas salgan de su país y se sumen a las ingentes cantidades de refugiados, no pudiendo estos dar soporte ni alojamiento digno a la mayor parte de ellos». Acoge Ucrania concluye con un llamamiento: «Si dispones de una cama, habitación o casa libre y quieres ponerla a disposición de la causa, simplemente rellena la ficha y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible». Una ficha que está disponible en la web www.acogeucrania.com para hacer constar nombre, apellidos, teléfono, dirección, provincia y país, además de las personas que se pueden acoger –«incluyendo niños»– y «durante cuánto tiempo» –tres meses-seis meses o un año–.

Trillo, «muy satisfecho» por la acogida del proyecto, que presentó con un vídeo en Twitter, señala que ya el primer día tenían «más de veinte conductores voluntarios para ir a Ucrania», y que él mismo hubiera ido a formar convoyes humanitarios, pero se encuentra limitado por una reciente operación, por lo que surgió la idea para «canalizar» esa «ayuda individual» que está generando la situación de emergencia. No obstante, el líder de Resiste España estará en la primera de las salidas de Acoge Ucrania, chaleco antibalas y casco incluidos, en una zona que no resultará extraña para un curtido ex boina verde como él.