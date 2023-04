Becas de grado para estudiantes con pocos recursos económicos

Su pasión por la interpretación llevó a Pilar María Lanzuela a hacer el Bachillerato de Artes Escénicas en Zaragoza, donde residía,y en la actualidad, con 19 años, está en segundo curso del doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid.

Lawrence Angelo, de 18 años, también estudia en la Universidad Carlos III, en su caso el primer curso del grado de Administración y Dirección de Empresas. Pese a que en tercero de la ESO su pasión era la química y la biología, una nota poco satisfactoria en exámenes de ambas asignaturas supuso un punto de inflexión para él, que focalizó entonces su interés en la política, la economía y la filosofía. Así las cosas, realizó el Bachillerato de Ciencias Sociales y, aunque su prioridad era acudir a la universidad a estudiar Administración y Dirección de Empresas y Derecho, su nota de corte no se lo permitió. A día de hoy está feliz con su situación académica.

El caso de José Rodríguez es similar al de Pilar María, ya que también tuvo que dejar su ciudad, Almería, para estudiar un grado universitario, concretamente el de Biología, en la Universidad de Granada. En la actualidad está en primero y su aspiración es ser profesor universitario o investigador.

Los tres son estudiantes que se han beneficiado de las becas de grado de la Fundación «la Caixa» para alumnos con escasos recursos económicos, las cuales les han permitido acceder a la universidad y poder focalizarse en sus estudios de grado. «Esta beca para mí supone poder estudiar», asegura Pilar María, quien al respecto comenta que «en Zaragoza no hay doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Solo hay periodismo y es en la universidad privada, y la opción de venirme a estudiar a Madrid no era viable para mí, porque es caro».

Las circunstancias por las que José presentó su solicitud a las becas son similares. «En Almería no hay Biología, y para costearme la carrera fuera de mi ciudad necesitaba un soporte económico», señala. Y para Lawrence, quien ya residía en Madrid, la motivación para optar a la ayuda económica de la Fundación «la Caixa» fue, principalmente, «poder disfrutar de unos recursos que me permitieran concentrarme solo en los estudios, sin necesidad de tener que trabajar para poder costeármelos».

En cualquier caso, en el contexto de la beca de grado de la Fundación «la Caixa», todos reciben 600 euros al mes durante el tiempo que dure la misma y otros tantos al inicio para equipamiento informático y material, así como el importe correspondiente a la matrícula de los estudios.

Pero más allá de la aportación económica vinculada a lo que es, estrictamente, la financiación de los estudios universitarios y la manutención de los beneficiarios, la beca incluye también ayudas adicionales para estancias internacionales, cursos de idiomas durante toda la beca, un programa de orientación académico personalizado, mentoría y formación en habilidades transversales.

Al respecto, Lawrence valora muy positivamente el que la beca favorezca el aprendizaje de un idioma, ya que él está “haciendo el grado en inglés y cualquier curso de refuerzo siempre es bueno”, pero también agradece mucho el trabajo que desarrolla el orientador. “Para mí es muy importante, porque con mi madre no puedo hablar de los estudios, ya que no está puesta en estos temas, y el orientador es un gran apoyo”, tanto como, a ojos de José, lo es también el mentor. “Ambos son apoyos fundamentales para cualquier estudiante, porque todos llegamos a la universidad algo perdidos”, indica para a continuación comentar que, en cuanto a lo que se refiere a su mentora, “es un bióloga que desarrolla investigaciones en cáncer y ella me ayuda a valorar si lo que estoy haciendo se corresponde con lo que quiero hacer”.

Por último, Pilar María señala que las becas, además, fomentan las relaciones entre todos sus beneficiarios, de manera que éstas “abren también muchas puertas y muchos contactos”, de los que en breve también podrán beneficiarse los 50 candidatos seleccionados en la convocatoria de 2023, que ya está abierta. Así, hasta el próximo 2 de junio, todos los interesados podrán presentar sus solicitudes a las mismas siempre y cuando hayan superado el último curso de Bachillerato o Ciclo

Formativo de Grado Superior en el curso 2022-23 y hayan sido beneficiarios de la dotación fija por renta de la beca de carácter general del Ministerio de Educación y Formación Profesional o del Gobierno Vasco en la convocatoria de 2022-23.