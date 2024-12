Boicot de nutricionistas a las bebidas azucaradas

El 22% de la población adulta española es obesa, el 53,6% tiene sobrepeso u obesidad, y el 40,6% de los niños españoles de entre seis y nueve años presentan sobrepeso u obesidad. Ante esta preocupante situación, los expertos en Endocrinología y Nutrición han aprovechado el Día de la Lucha contra la Obesidad, que se celebra hoy, para hacer un llamado a regular e incluso prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos poco saludables como los ultraprocesados, que generan generaciones de «niños enfermos», quienes mañana podrían ser futuros diabéticos o hipertensos.

En Atención Primaria, un 33% de los pacientes que acuden a consulta presentan obesidad, cifra que asciende a más del 55% si se tiene en cuenta la obesidad abdominal, según un informe de Iberican. Según la doctora María Luis López Díaz-Ufano, no solo hay que abogar por «ejercicio y alimentación, que es como siempre se ha abordado esta enfermedad aún no reconocida, sino por la promoción de un estilo de vida saludable desde edades muy tempranas. También es necesario poner el foco en el aspecto psicológico y prestar atención especial a la población migrante, ya que puede ser necesario abordar su obesidad y nutrición de manera diferente».

«Que el niño esté un poco gordito no se ve como un problema, y eso es muy importante abordarlo. Hay que aplicar políticas de prevención; la salud pública tiene que hacer mucho más de lo que está haciendo, porque estos niños que ahora tienen sobrepeso u obesidad serán los futuros diabéticos e hipertensos», advirtió en declaraciones a Efe Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes (FEP).

Además, Lorenzo denunció la influencia de la publicidad a la que los menores están expuestos en la televisión y redes sociales, «con dibujos animados, música pegadiza y todo lleno de colorines, lo que fomenta hábitos no saludables y el consumo de alimentos ultraprocesados llenos de azúcares». Por ello, apeló a la necesidad de «legislar para prohibir este tipo de contenidos que, al final, nos están llevando a tener niños enfermos». Por su parte, la doctora Irene Bretón coincidió en que la educación es «importantísima», pero también subrayó la importancia de «regulaciones no solo sobre la publicidad, sino también sobre la venta de estos productos y cómo se organizan para ciertos colectivos. Las administraciones deben legislar y establecer normativas, no solo poner más carteles de ‘come sano y haz ejercicio».

Ante esta situación, ayer, varias sociedades científicas y representantes de pacientes animaron a la creación de asociaciones de pacientes de obesidad en España, que sirvan como red de apoyo y visibilidad de la enfermedad, «ya que existe un déficit de tejido asociativo en torno a esta patología, especialmente considerando su prevalencia entre la población», dijeron en rueda de prensa representantes de diversas asociaciones.

Según los especialistas, los factores que limitan que los pacientes de obesidad decidan reunirse y formar una asociación son principalmente el estigma y la discriminación que aún sufren, así como el hecho de que la obesidad no esté reconocida como una enfermedad que involucra múltiples factores, incluidos los genéticos, y que, generalmente, se considera únicamente un problema de sedentarismo y mala alimentación.

Según Albert Lecube, coordinador de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), con la obesidad sucede como con el fútbol: «todo el mundo parece entender sobre ella. Todo el mundo se cree con capacidad para dar consejos, emitir juicios de valor, opinar o hacer recomendaciones», apuntó en declaraciones recogidas por Ep.

Con este contexto, Lecube comprende que «ha sido siempre difícil que las personas con obesidad se manifiesten, se agrupen y exijan un trato más digno y correcto». «Lo que queremos en la sociedad científica es dar un empujón, mostrar a los pacientes con obesidad que tienen nuestro respaldo y que, sin ninguna duda, estamos a su lado para ayudarles a defender sus derechos, reclamar el respeto que la sociedad, y a menudo los responsables sanitarios, no les brindan, así como los recursos que merecen para un manejo holístico y completo de su enfermedad», añadió.

Con el objetivo de impulsar el asociacionismo en obesidad, la SEEN y la SEEDO anunciaron la próxima convocatoria de la primera edición de la Beca Rey Sancho I de León.