Caída mundial de Canva: aparece un error al acceder a la plataforma de diseño

Canva es una herramienta online de diseño gráfico de uso gratuito que se utiliza para crear publicaciones para redes sociales, presentaciones, carteles, vídeos y de casi cualquier tipo. Utiliza un formato de arrastrar y soltar e incluso permite de manera proporcionada hacer grandes y pequeñas las figuras y proporciona acceso a más de 60 millones de fotografías y 5 millones de vectores, gráficos y fuentes. El software, que pertenece a una multinacional australiana, fue creado en 2012 por Melanie Perkins, Cameron Adams, Cliff Obrecht pero se popularizó en 2022, siendo la actualidad el momento de mayor uso de su página.

Esta herramienta es usada de forma cotidiana por muchos diseñadores y por trabajadores, especialmente los dedicados al marketing. Este martes no pudieron trabajar de la forma habitual, ya que al acceder a su página web se mostró un error desde las 10:00, hora española.

Casi dos horas de desconcierto

Tres cuartos de hora después de que los usuarios comenzaran a detectar fallos, comunicaron en sus redes sociales que están trabajando para arreglar los problemas al acceder a la web. El mensaje en la red social 'X' fue acompañado de un enlace para seguir las actualizaciones en su web.

"¡Nos ocupamos de ello! Sabemos que algunas personas tienen problemas para acceder a Canva. Estamos trabajando lo más rápido posible para que todo vuelva a funcionar. Para obtener actualizaciones. ¡Agradecemos mucho tu paciencia!", explicaron en 'X'. A partir de las 11:10 informaron que estaban comenzando a restaurar progresivamente el acceso a su software. El acceso se restableció por completo pocos minutos antes del medio día en España.

Canva vuelve a funcionar Web de Canva

Caos en las redes

Al ser una web tan utilizada, las reacciones en redes no se han hecho esperar. Usuarios bromeaban con volverse a la cama o cómo ardía la situación en sus respectivas empresas al no poder realizar las actividades cotidianas debido a la caída de la página. Esta herramienta es usada por miles de trabajadores a nivel internacional. En España, la interrupción del servicio se produjo en plena jornada laboral, haciendo que profesionales y usuarios que dependen de la plataforma para sus proyectos de diseño no puedan realizar su función.