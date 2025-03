Un carnicero desvela un truco para que las pechugas de pollo queden más jugosas: "Super tiernas"

Si bien la gastronomía española se caracteriza por su inmensa variedad de productos y recetas, la realidad es que es el resultado de una tradición milenaria que se ha ido heredando de generación en generación. Es indudable que nuestra cocina es una de las más ricas del mundo, no hay nada como viajar para refutar esta teoría. Sin embargo, hay algo que no se tiene en cuenta cuando hablamos de esta riqueza cultural y es la cocina casera por encima de cualquier otra. Es decir, aquellas comidas que se ingieren de forma diario y forman parte de la rutina, aunque no sean tan llamativas de puertas para fuera.

Y es que, las patatas fritas, los guisos o la carne empanada son tan importantes como la tortilla de patatas, las croquetas o la paella. Es así como estos "básicos", que cuentan con una elaboración menos compleja que los otros platos mencionados, forman parte de una cultura global, pues son apropiados por todas las naciones. Asimismo, este tipo de preparaciones sirven como base para, a partir de las mismas, construir nuevas costumbres. Un claro ejemplo es el de la tortilla de patata que se elabora friendo este tubérculo junto al ingrediente de la preferencia de cada uno, como cebolla, o sola.

Sin embargo, en el apartado de hoy nos centraremos en el pollo empanado, también conocido en algunos países como milanesa. En Argentina es considerado el plato nacional por excelencia, aunque hay variantes que incluyen la ternera o el cerdo como otra opción de cocinado. No obstante, algunos de los defectos de freír esta carne en abundante aceite es que pierde la jugosidad que en un principio presenta. Sobre todo, con la pechuga que es la parte más seca del pollo. Es entonces donde entra a escena la opinión de un carnicero para evitar que este alimento pierda jugo.

El truco de un cocinero para hacer las mejores pechugas empanadas

Al igual que muchos consejos caseros este se une a la lista de los trucos que empleaban muchas de nuestras abuelas para darle ese extra de amor a sus comidas. Aunque los secretos nunca fueron desvelados siempre se pueden llegar a intuir pero, cuidado, porque aunque lo hagamos exactamente de la misma forma, paso a paso, nunca nos saldrá como a ellas. Es así como El As carnicero, en TikTok, desde su punto de vista y con muchos años de experiencia a sus espaldas nos ha regalado esta recomendación que utilizaremos de ahora en adelante siempre que empanemos las pechugas de pollo.

"Truco para que cuando hagas las pechugas empanadas te queden super tiernas y se la coman superbién los peques de la casa", afirma el profesional. Y es que, en muchas ocasiones los pequeños rechazan este tipo de alimentos ya que están pasados de cocción, pero con esta indicación retendrán mejor su jugo y su sabor mejorará notablemente. El truco reside en dejar marinar las pechugas unos treinta minutos en leche, de esta forma, la carne se reblandece y queda más tierna y jugosa. Si alguien tiene este problema ya sabe cual es la solución para evitar la sequedad del empanado.

Katsu curry: una nueva forma de comer pollo empanado

Esta receta proviene de la cocina japonesa y es la mezcla de tres alimentos que se emplatan separados. Incluye arroz blanco, que su neutralidad aporta matices muy sutiles, un filete empanado de pollo o de cerdo bien crujiente, los japoneses recomiendan usar panko, y una salsa de curry sabrosa y muy umami. Para la elaboración, la única complejidad reside en la salsa que no deja de ser un guiso cocinado con un sofrito previo de verduras al gusto, se recomienda cebolla y zanahoria. Una vez estén pochadas las verduras se añade un poco de agua para cubrir y una pasta de curry. Vamos añadiendo agua en cuestión del espesor que queramos y listo.