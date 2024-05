Carta reproche a Mónica García por ignorar la falta de médicos este verano

La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que insiste en la necesidad de incluir en en el orden del día del próximo Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del próximo 5 de junio dos puntos que no han sido incluidos y sí solicitados previamente, relativos al análisis de la situación de los médicos residentes que acaban su formación el próximo mes de septiembre en lugar de mayo, así como otro punto relativo a las iniciativas que se deben adoptar por parte del Ministerio que permitan minimizar el impacto que supone carecer de suficientes facultativos en los planes de verano de las comunidades autónomas.

Este es el contenido íntegro de la misiva:

"Me dirijo nuevamente a usted en relación al Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebrará el próximo 5 de junio. En primer lugar, le agradezco que haya tenido a bien convocar este Pleno que le habíamos pedido la mayoría de los consejeros de Sanidad de las distintas comunidades autónomas. Sin embargo, debo mostrarle mi extrañeza ante el orden del día remitido por su Ministerio. Porque en ninguno de sus dos puntos hace referencia, tal y como le solicitamos, al análisis de la situación de los médicos residentes que acaban su formación en septiembre en lugar de mayo como es habitual. Tampoco refiere ningún tipo de debate sobre las iniciativas que permitan minimizar el impacto sobre los sistemas sanitarios de la no disponibilidad de estos facultativos para la cobertura de los Planes de Verano. Por el contrario, el segundo punto del orden del día se refiere al análisis de los planes de verano de las comunidades autónomas. Una cuestión que alude a las consecuencias de este déficit de facultativos, pero no a las causas, tal como le venimos solicitado encarecidamente los consejeros. Por este motivo, le pido que incluya como punto del orden del día de este pleno el análisis y las iniciativas que permitan minimizar el impacto sobre los sistemas sanitarios de la no disponibilidad de facultativos para la cobertura de los Planes de Verano. Y le pido también, como solicitamos anteriormente, que incluya otro punto para la elección de un Vicepresidente del CISNS, en base al Artículo 2 del reglamento".