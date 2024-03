Inés, la "tiktoker" con parálisis cerebral que arrasa con sus vídeos: «A la próxima persona que me llame campeona la apuñalo»

Inés es una joven canaria conocida en TikTokcomo @Inusu_al. Hasta ahí, nada de especial. Inés sufre parálisis cerebral infantil y en sus videos trata de mostrar su realidad. Hasta ahí, mucho de especial, pero bueno. Lo alucinante es el tono de sus mensajes, enseñándonos su día a día desde una cotidianeidad que a muchos no deja de asombrar. Un sentido del humor que para sí quisieran muchos y una sinceridad que puede sonar brutal pero que no es más que un modo de quitar hierro a una realidad a veces dura y difícil.

Con más de 100.000 seguidores, sus vídeos son capaces de sacarnos una sonrisa sin dejar de admirar a Inés, por mucho que se empeñe en lo contrario. Así, en un vídeo, publicado en esta red social explicaba lo harta que está de que la llamen campeons: «La próxima persona que me llame campeona la apuñalo», empieza diciendo, a modo de broma.

La parálisis cerebral infantil (PCI) es un trastorno del movimiento y la postura que se produce debido a una lesión o malformación en el cerebro en desarrollo, generalmente antes del nacimiento, durante el parto o durante los primeros años de vida. Esta lesión cerebral afecta el control muscular y puede provocar dificultades en la coordinación motora, el equilibrio y el habla, entre otras funciones. Esta ''muerte cerebral'' se puede producir por muchas cosas y en el caso de esta joven fue porque «al nacer no respiré y dejaron de pasar cosas en el cerebro», explica en otro de sus vídeos.

«Sólo intento ser una persona funcional y vivir mi vida»

En este vídeo que ha publicado en TikTok, que ya acumula más de 300.000 me gustas y casi 5 millones de reproducciones, la joven explica el por qué no le gusta que le llamen campeona: «Sólo intento ser una persona funcional y vivir mi vida, entonces que me llamen campeona me toca un poco el coño».

La chica explica que entiende que «desde tu buena intención lo haces» y que ella, cuando se lo dicen, da las gracias porque «consume menos energía darte las gracias que explicarte por qué no me gusta lo que estás diciendo».

«Igual a alguien le encanta que le feliciten por existir pero yo no soy esa persona», termina diciendo la joven en el vídeo.