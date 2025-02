Un chino que vive en España revela la razón por la que los dependientes de los bazares te persiguen: "A mi también"

Las tiendas de alimentación con propietarios de origen asiático son casi una costumbre implantada en España durante las últimas décadas. Y es que, por insólito que parezca, los bazares chinos son centros que han invadido la actividad comercial de nuestros barrios desde el trabajo y el esfuerzo de sus propietarios. Aunque la cultura oriental encuentra múltiples diferencias con las tradiciones implantas en Occidente, estos locales han sabido captar la esencia de las tiendas de conveniencia, con una gran oferta de todo tipo de campos, para hacerse un hueco en el mercado nacional.

Sin embargo, algo que no se suele tener en cuenta cuando se hablan de los comercios de alimentación es el sacrificio inherente a los dueños de estos negocios. De esta manera, el cuidado y el mimo con el que tratan a su tienda que, a fin de cuentas, es el principal motor de ingresos, es muy meticuloso en sus formas. Tanto por la seguridad como en términos de comunicación, el choque cultural del cliente con el dependiente suele ser algo abrupto aunque no de una manera intencionada. Por tanto, el problema a veces reside en la falta de entendimiento. Un claro ejemplo es el ejercicio de "vigilancia", o al menos eso creíamos, que llevan a cabo cuando nos adentramos en los pasillos de la tienda.

Por el contrario, durante los últimos días conocimos la respuesta a la cuestión de por qué los dueños de los bazares nos persiguen en un video del influencer Juan Hu, un humorista de procedencia china que sube videos a redes sociales sobre sus vivencias en nuestro país. Esta contestación al eterno enigma que levanta nuestra curiosidad tiene una connotación positiva detrás de ella. Mientras que siempre hemos pensado que esta "persecución" se producía por mera protección de los productos expuestos, la realidad es bien distinta y resulta inesperada incluso para nuestro protagonista.

¿Por qué los dueños de los bazares chinos nos persiguen?

"Yo cuando voy a la tienda de chinos también me persiguen. No tiene ninguna lógica yo también soy chino no te voy a robar" exclama Hu en un tono sorpresivo. Es por eso que, esta acción desató la inquietud y la incomodidad del internauta a partes iguales y un día decidió preguntar a una dependiente sobre el porqué de esto. De este modo, al conocer el motivo, su concepción respecto a este acto cambió drásticamente. "Es que lo hacemos por costumbre, por educación y por si necesitas algo tenerme justamente en el momento y que me lo puedas preguntar", afirma.

No obstante, esta razón se aplica a todo tipo de clientes sin excepción ni exclusión por nacionalidad u otro rasgo característico. Es un signo de hospitalidad y generosidad con el consumidor para que este se sienta lo más cómodo posible, aunque a veces genere un espíritu de desconfianza y suspicacia. "Así que, cuando vayas a la tienda de chinos ya sabes que no es porque piense que le vas a robar, sino porque quieren ayudarte", concluye Juan Hu. Por tanto, hay que dejar a un lado los prejuicios y optar por la franqueza y la naturalidad al comprender que no es más que un hábito.

La población china que hay en España

Según los datos ofrecidos por Statista, en España en 2024, el registro de personas nacidas en China que han emigrado a nuestro país se eleva a la cifra de 198.805 personas. Se estima que en España hay abiertos hoy en día alrededor de 30.000 locales de esta índole y más de la mitad, aproximadamente unos 18.000 son bazares chinos. A pesar de la barrera del idioma, la cultura del esfuerzo ha calado en todas las generaciones de asiáticos que tratan de labrarse un futuro mejor fuera de los límites de su país. Por el contrario, este último dato puede que haya sido incrementado durante los próximos registros.