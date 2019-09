La primera sospecha de que existía algún problema con su hijo y la alimentación lo tuvieron unos padres de Bristol cuando empezó a “regresar de la escuela con el almuerzo intacto”. Ya a los siete años era muy “quisquilloso” con lo que comía. Con 14 años comenzaron sus problemas de visión y luego de audición. Ahora el daño es irreversible y su familia está desolada.

El joven, que permanece en el anonimato por deseo de sus padres, acaba de cumplir 19 años, pero su estado ya no tiene vuelta atrás. Desde muy pequeño, según su familia, no podía soportar la textura de las frutas y las verduras y sobrevivía con una dieta de patatas fritas, pan blanco y bocadillos, todo procesado. Esta dieta insana le pasó factura provocándole una neuropatía óptica nutricional, tratable si se diagnostica a tiempo. Su alimentación añadió salchichas y carne procesada, lo que empeoró su condición que se denomina Arfid (trastorno de ingesta restrictiva de alimentos). A los 14 le diagnosticaron falta de vitamina B12 y le pusieron suplementos, pero no quiso seguir y ni siquiera cambió la dieta.

Su caso es tan extremo que llegó a publicarse en Annals of Internal Medicine para concienciar a los jóvenes. Ahora este joven no encuentra trabajo y ha tenido que dejar los estudios de informática porque ni oye ni ve nada. “Tuve que dejar mi trabajo”, explica su madre, que ahora le cuida a tiempo completo. Está tomando suplementos vitamínicos, pero su dieta sigue invariable. En algún momento se atrevió con batidos de frutas, pero también los abandonó. Ahora su situación ya es para siempre con los nervios del ojo dañados de manera irreversible y con su familia rota de dolor.