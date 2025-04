Un cirujano bariátrico revela la mejor forma de cocinar pasta para no engordar: "No la asimilan"

La pasta es, sin duda, uno de los alimentos más consumidos del mundo. Ya sea en forma de espaguetis, macarrones, o lasaña, este clásico de la cocina italiana ha conquistado paladares en todos los continentes y forma parte de la dieta de millones de hogares. Su versatilidad, sabor y facilidad de preparación la han convertido en un plato imprescindible tanto para quienes buscan una comida rápida como para los amantes de la gastronomía tradicional.

Pero la pasta no es solo deliciosa: también puede ser una excelente fuente de energía, gracias a su alto contenido en carbohidratos complejos. Si se elige la versión integral, además aporta fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a mantenernos saciados por más tiempo. Combinada con vegetales, proteínas magras o grasas saludables, la pasta puede integrarse perfectamente en una dieta equilibrada. Además, estudios recientes han comenzado a cuestionar la vieja creencia de que los carbohidratos deben ser evitados, defendiendo en su lugar su consumo moderado.

Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, muchas personas siguen viendo la pasta como un "alimento prohibido" cuando se trata de perder peso o mantener la figura. La preocupación por su índice glucémico, las porciones excesivas o la manera en que se cocina hace que no pocos opten por restringir su consumo. Pero ¿y si la clave estuviera en la forma de prepararla?

Una técnica muy popular en Italia

En este contexto, el cirujano bariátrico Leonardo Rejón ha revelado cuál es la mejor manera de cocinar pasta para que no engorde tanto, siguiendo una técnica muy popular en Italia. Según Rejón, este sencillo cambio en la forma de cocinar puede marcar una gran diferencia en cómo el cuerpo metaboliza el plato, ayudando a reducir su impacto calórico sin renunciar al sabor ni a la tradición.

En una publicación de Instagram, que ya cuenta con más de 67.584 'me gusta', Rejón explican que "si tu la pasta la dejas al dente, la mayor parte del almidón de la pasta no lo vas a poder absorber, se convierte en una fibra". Así razona que los italianos que comen pasta al dente "no la asimilan toda, por eso no engordan, en cambio, si tu agarras la pasta y la pones más procesada (...) casi que se deshace, esa la vas a agarrar completa", concluye.