Los clientes se llevan una sorpresa al descubrir para que sirve el envoltorio rojo del queso Babybel

El queso Babybel, conocido por su característico envoltorio rojo, ha sido un snack favorito de generaciones de niños. Su formato individual, sabor suave y presentación divertida lo han convertido en un clásico en las mochilas escolares. Sin embargo, muchos consumidores se han sorprendido al descubrir la verdadera función de la cera roja que lo recubre.

¿Qué es la cera roja del Babybel?

Según la web oficial de Babybel, esta cera está elaborada con una mezcla de parafina, cera microcristalina y colorante alimentario, y no contiene bisfenol A (BPA), una sustancia química presente en plásticos que ha sido asociada con riesgos para la salud. La cera está certificada para el contacto con alimentos y cumple con estrictas normativas de seguridad, por lo que su ingestión accidental no representa ningún riesgo para la salud.

La función esencial de la cera roja

Lejos de ser solo un adorno, la cera roja tiene una función muy importante: proteger el queso, que no posee una corteza natural. Esta capa actúa como una barrera que previene la entrada de bacterias, gérmenes y otros contaminantes, ayudando a mantener el producto fresco y seguro durante más tiempo.

Además de la cera, el queso está envuelto en una capa adicional de celofán compostable, que no solo protege la cera de posibles daños, sino que evita que el queso se adhiera a otros objetos. Esto es especialmente útil cuando se lleva el queso en una mochila o durante un picnic. Este celofán, fabricado a partir de fibras de madera de bosques certificados, puede ser desechado en el contenedor de compost.

¿Se puede comer la cera?

Aunque no está diseñada para el consumo, la cera no es tóxica ni peligrosa si se ingiere accidentalmente. No obstante, no se recomienda comerla regularmente, ya que su textura y sabor no son agradables, y su única función es la protección del queso.