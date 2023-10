¿Cómo distinguen los camareros el café descafeinado a la hora de servirlo?

El café es uno de los productos más solicitados y consumidos entre las sociedad, además su gran variedad nos permite escoger entre diferentes opciones. Entre las preferencias más comunes se encuentran el café descafeinado, la leche vegetal, la sacarina o la versión con hielo, ya que se ajustan a las necesidades de cada cliente. Sin embargo, según lo explicado por la King's Tavern de Mataró en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, no siempre se cumplen estas solicitudes, ya sea por descuido, apuro o desinterés por parte de los camareros. Algunos piensan que "el cliente no lo notará", pero no es apropiado servir café con cafeína a una persona con hipertensión o café con leche entera a alguien intolerante a la lactosa, dado que su salud estaría en peligro.

La King's Tavern asegura que nunca cometerán errores con pedidos tan significativos, pero la verdadera riqueza de información se encuentra en los comentarios. Muchos de los que comentan son clientes que han experimentado que se les sirve café con cafeína a pesar de ser hipertensos, y no saben cómo determinar si el café que se les presenta es realmente descafeinado.

Cada camarero tiene sus trucos para evitar estos errores. Por ejemplo, una camarera explica que usa un sobre de azúcar de diferente color cuando le piden un café descafeinado, o que sirve azúcar moreno con esta variedad de café. Otros colocan la cuchara boca abajo cuando sirven café descafeinado, lo que evita la confusión entre las tazas. Algunos lugares añaden un caramelo o una galleta al platillo del café descafeinado, mientras que otros utilizan marcadores específicos para identificar las tazas de café descafeinado. Estos trucos permiten al cliente saber con certeza si se le ha servido café con o sin cafeína. Por último, algunos señalan que simplemente observar la textura y el color del café es suficiente para distinguir entre ambas variantes, aunque esta habilidad requiere la experiencia de un auténtico experto en café.