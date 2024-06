Cómo identificar si los pimientos son de Marruecos o de España: pesticidas y químicos tóxicos

En lo que va del año, las frutas y verduras de Marruecos han protagonizado alertas que han requerido la retirada inmediata de algunos productos. Véase el caso de las fresas con hepatitis o norovirus. Esta vez, el Sistema de Alertas Tempranas (RASFF)ha avisado de la presencia de altas cantidades de insecticidas, específicamente clorpirifos y fenazaquinas, prohibidos en la UE desde 2020, en los pimientos dulces marroquíes.

Dicha situación fue catalogada como un riesgo sanitario "muy grave", por lo que su entrada ha sido rechazada en frontera sin alcanzar el mercado español. Asimismo, a principios del mes de mayo, la RASFF alertaba de la presencia de pesticidas en otro lote de pimientos que tampoco logró entrar en el país. Estas situaciones han causado cierto recelo hacia los productos de origen en general.

Pesticidas prohibidos en la Unión Europea

No es un secreto que el mayor problema de los productos provenientes de Marruecos no es su calidad, o su origen per se, sino que algunos de ellos vienen contaminados con pesticidas que han sido prohibidos en la Unión Europea por sus graves afecciones en la salud. De hecho, durante las protestas de agricultores, una de sus peticiones fue que países terceros como Marruecos cumpliesen las mismas normas en cuanto al uso de fitosanitarios (químicos) y otras prácticas de competencia desleal.

No obstante, aunque la Unión Europeatiene un gran listado de pesticidas prohibidos, también es la mayor exportadora de pesticidas del mundo como región económica. Países como Alemania y Francia, que poseen fuertes regulaciones para el uso de pesticidas en su suelo, también están a la cabeza de los rankings en cuanto a exportación.

La gravedad de algunos pesticidas

Si bien todos los pesticidas contienen sustancias químicas que, en mayor o menor medida, pueden causar estragos en el organismo o en el medio ambiente, existen algunos especialmente peligrosos como la fenazaquina y el clorpirifos. Este último, que se encontró en el cargamento de pimientos de Marruecos, se usa para matar cucarachas, pulgas y termitas.

Su uso fue prohibido en la Unión Europea en 2020 por la manera negativa en la que afecta al sistema nervioso. El valor máximo que puede aparecer en los diferentes controles de la UE debe ser inferior a 0,01 miligramos por kilo.

La fenazaquina, por su parte, está prohibida en España por el efecto que tiene en el sistema respiratorio y se usa contra los ácaros y las moscas blancas.

¿Cómo diferenciar entre los pimientos de Marruecos y España?

La única manera de identificar y diferenciar con cierta certeza los productos de origen marroquí y los españoles es verificar el código EAN y su Lista de Prefijos GS1. En el caso de España, el prefijo asignado por esa lista es el 84. Si bien esto no indica la procedencia en su totalidad, sí corresponde al proveedor, es decir, una empresa que tiene origen en España. Para Marruecos, el prefijo será 611.

El prefijo nos da pistas sobre los alimentos y también podemos verificar, mediante el resto del código, el nombre de la empresa. Con un poco de investigación, podemos cerciorarnos mejor de la procedencia de los alimentos que provee dicha empresa.

¿Qué pasa con los productos de Marruecos?

Durante el año pasado se produjeron un total de 4.675 alertas de alimentos procedentes tanto de países comunitarios como de fuera de la UE y de esta cantidad, 42 vinieron de Marruecos. De hecho, Francia, Italia y los Países Bajos son los países de origen con más alertas de incidencias en 2023 que tenían a España como destino, muy por delante de Marruecos, que solo tuvo 7.

Sin embargo, en lo que llevamos del año, España ha recibido 25 alertas en la RASFF y 14 de estas han alcanzado el nivel de "seria o potencialmente seria", es decir, que pueden afectar la salud humana después del consumo o el contacto.