Cómo saber si los tomates son de Marruecos o España

Es normal que los españoles busquen priorizar el producto local, no solo por su calidad, sino también porque pensar local aporta a la economía de España y a sus agricultores. Sin embargo, verificar si un producto es español o no puede ser una odisea. En parte, porque a simple vista no hay mucha diferencia y también porque muchos de los prefijos que demarcan los productos se basan en el lugar de envasado, no de origen.

Aunque no es posible confiar 100% en los prefijos, esta es la manera más certera que tenemos para intentar comprar productos españoles. Es tan sencillo como verificar el Código de Numeración Europea de Artículos (EAN) que contiene 13 dígitos dependiendo del tipo de producto. Los más importantes son los dos primeros conocidos como prefijos. Estos indican el país o región desde de el que se emitió el código.

Código EAN de España

Existe una lista de prefijos universales llamada Lista de Prefijos GS1. En el caso de España, el prefijo asignado por esa lista es el 84. Recordemos que esto no indica la procedencia en su totalidad pero sí corresponde al proveedor, es decir, una empresa que tiene origen en España. Para Marruecos el prefijo será 611.

Si bien el prefijo nos da una muy buena pista sobre los alimentos, también podemos verificar, mediante el resto del código, el nombre de la empresa. De ahí, con un poco de investigación, podemos cerciorarnos mejor de la procedencia de los alimentos que provee dicha empresa.

Los tomates de Marruecos

Marruecos es el segundo proveedor de tomates de Europa, solo superado por Países Bajos, según el servicio estadístico Euroestacom (ICEX-Eurostat). De hecho, la producción y distribución de tomate marroquí ha superado a la española en la Unión Europea. El país de África exportó más de 210 millones de kilogramos de tomates a Europa durante los tres primeros meses del año en curso.

Sin embargo, existen denuncias de que no tienen las mismas reglas que el producto español y su precio es mucho más económico debido a la falta de requisitos. Además, hay quienes sugieren que muchos de los tomates importados de Marruecos se producen haciendo uso de pesticidas prohibidos por la UE.

Los agricultores españoles ya han demostrado su rechazo. Es más, una de las reivindicaciones en el contexto de las protestas de agricultores fue que se controle de una manera más efectiva los productos que entran del extranjero, además de que se les exija las mismas condiciones sanitarias y de producción que a los productos españoles.