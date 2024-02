Conoce el apellido más largo de España

España goza de gran diversidad de apellidos. De origen griego, latino, celta, árabe..., desde los más extensos, hasta los más cortos, todos los apellidos caben en el país. Por eso no es sorpresa para nadie que en el País Vasco existan los apellidos más largos y complicados de pronunciar para quienes hablan castellano. De hecho, es motivo de humor, como en el caso de "Ocho apellidos vascos"

Ahora resulta que un apellido mucho más largo (25 letras) ha destronado al apellido más largo (22 letras) y ambos son vascos. Aquel que solía tener el récord durante años e incluso compitió para ser el más largo del mundo es Garrogerrikaetxebarria (Garroguerricaechevarria castellanizado). Según el INE, ocho personas en el país lo tienen por primer apellido y 10 por segundo en su versión euskera, y cinco personas como primero y ocho como segundo en la versión castellana.

No obstante, ya que el INE no muestra los resultados cuya frecuencia es inferior a cinco para el total nacional o por provincia, hay un apellido del que no se tenía mucho conocimiento. Este supera a Garrogerrikaetxebarria en extensión y es Pagatzaurtunduagoienengoa con 25 letras. Si bien está pronto a desaparecer, aún lo podemos encontrar en el catálogo de apellidos de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia).

Mikel Gorrotxategi, encargado de la sección de onomástica, la ciencia que estudia y cataloga nombres, de Euskaltzaindia, comenta a El Correo que muchos apellidos vascos son extensos porque hacen referencia al lugar de procedencia exacto de cada familia. Es decir, el caserío, el barrio, más otro elemento que define a la propia casa, básicamente direcciones andantes. Este fenómeno sucede sobre todo en el valle del Deba y en Vizcaya.

Cuando muere un apellido

Gorrotxategi explica al mismo medio que cuando el número de personas con un apellido disminuye a menos de cien, podría sugerir que su extinción es inminente. Entre estas pocas personas, la mitad probablemente serán mujeres, quienes rara vez transmiten su apellido a la descendencia, salvo en casos excepcionales. Lo trágico es que con la desaparición de un apellido muere también una historia que ha perdurado durante siglos.

En el país tenemos 2.300 apellidos que podrían considerarse como "en vía de extinción". Es decir, existen menos de 20 personas que lo portan sin importar el orden. Este es el caso de los apellidos vascos que se originaron en cada metro cuadrado y que por ende muy poca gente llegó a portar.

Para proteger la historia de los apellidos que desaparecen, el Tribunal Supremo, a raíz de en una sentencia del 2017, destaca que un apellido español en peligro de desaparecer es una “justa y legítima causa de cambio” ya que se convierte en un "bien a proteger".

Apellidos patronímicos

Los apellidos más comunes de España son sin duda los patronímicos, aquellos que proceden del nombre del padre y se añadió el sufijo «ez», como González, hijo de Gonzalo. Ocurre especialmente con los nombres que estuvieron de moda en la época en que se empezaron a fijar los apellidos, hacia el siglo XIII.

Del País Vasco también proviene el apellido García, el más común del país seguido de Rodríguez y González. Según el INE hay casi 3 millones de personas se apellidan García.