¿Cuándo es Halloween 2023? ¿Es festivo en España?

Queda poco más de una semana para que se celebre la noche más terrorífica del año, el día de Halloween. Como marca la tradición, esta fiesta de origen inglés se celebra la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, festivo nacional en España.

Muchos celebran Halloween en España aunque pocos conocen su origen más allá de que saben que es una fiesta inglesa. Primeramente, hay que saber que Halloween es la contracción de All Hallow's Eve (Día de Todos los Santos), por ese motivo se celebra en la víspera.

Halloween nació en Irlanda

Halloween comenzó a celebrarse en Irlanda con motivo del fin de la temporada de las cosechas. Ese mismo día daba comienzo el 'año nuevo celta' y creían que los espíritus podían volver a la vida durante esa noche. Los celtas llamaban a esta fiesta Samhain, a partir de la cual pensaban que el mundo de los muertos con el de los vivos se mezclaba y todos los espíritus podían pasar. De hecho, el uso de las máscaras y disfraces se decía que era para ahuyentar a los fantasmas.

Además, las familias celebraban sendos banquetes en las tumbas de sus familiares. Sin embargo, eso no era todo. Pues cada familia hacía su propio rito. Por ejemplo, otro muy común era colocar velas encendidas en las ventanas para mostrar a los muertos el camino hacia su antigua casa.

Se cree que Halloween nació en Estados Unidos, no obstante, este dato no es correcto. A América esta fiesta llegó en 1840 cuando inmigrantes irlandeses comenzaron a llegar a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, al principio, los americanos no participaban en estos ritos hasta 1921, año en el que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota.

Hasta 1970, todos en Estados Unidos y Canadá celebraban esta fiesta. No obstante, Halloween no empezó a ser conocido en el resto del mundo hasta que no se habló de este día en series y películas. Por ejemplo, se dice que se hizo más conocida gracias a la película 'Halloween' de John Carpenter de 1978. En España, comenzó a celebrarse con gran popularidad a partir del año 2000.

El origen del día Día de Todos los Santos se encuentra en la Iglesia Católica. Esta medida fue impulsada por el Papa Gregorio III que quería que todos los santos fueran venerados un día al año. Por ello, esta festividad se celebra el día de después de Halloween. Noche en la que los irlandeses creían que los muertos volvían a la vida durante unas horas como espíritus.