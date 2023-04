¿Cuánto mide el gato más grande del mundo?

España es un país perruno. Según un estudio que realizó la aseguradora de mascotas Budget Direct, el 52% de las familias españolas con mascota prefiere a los perros y el 48% restante se queda con los gatos. Ahora bien, si hablamos en términos globales, los felinos son los claros vencedores. Mientras que los gatos han rendido 91 países a sus pies, los chuchos sólo han conseguido conquistar 76.

De hecho, España también es la excepción entre sus vecinos, porque los europeos han demostrado ser bastante más afines a la personalidad independiente y elegante de los felinos que nosotros. También hay que decir que los gatos españoles van ganando terreno en los últimos años, y cada vez más personas le abren las puertas de su hogar a un nuevo compañero gatuno.

Mapa del mundo con la preferencia hacia perros (azul) o hacia gatos (naranja). Foto: Budget Direct Pet Insurance La Razón

Antes de adoptar o comprar un gato, deberíamos hacernos una idea de qué podemos esperar de él. Porque no todas las razas son iguales, todas ellas tienen un bagaje genético particular que puede influir (y mucho) en las características físicas y psicológicas que desarrollará nuestro gato en el futuro. Ahora bien, por mucho que estudiemos nuestra decisión antes de tomarla… siempre es posible que nos salga el tiro por la culata y nos encontremos en la posición en la que se encuentra hoy Yulia Minina, que hace unos tres años, más o menos, adoptó a un gatito de la raza Main Coop… y hoy tiene en su hogar un gato de más de 12 kilos.

Un caso excepcional

Yulia vive en Stary Oskol, una localidad rusa situada al sur de Moscú. Y su mascota, Kefir, es un gato de la raza Maine Coon. Los especímenes de esta raza son conocidos por su gran tamaño. De hecho, son los más grandes después de los de la raza Savannah. Sin embargo, Kefir es una excepción entre los ejemplares de su linaje, porque el resto de gatos de Maine Coon suelen alcanzar entre los 6 y los 8 kilos. Kefir, sin embargo, pesa más de 12 kilos. Y eso que ni siquiera está gordo.

Kefir es un gato Maine Coon que arrasa en internet por su descomunal tamaño @yuliyamnn Instagram

Yulia suele compartir muchas fotos y muchos vídeos de Kefir a través de su cuenta de TikTok, donde tiene algo más de 22 mil seguidores, y a través de su cuenta de Instagram, donde ya son algo más de 68 mil. En las imágenes de las redes sociales podemos ver a Kefir en la bañera, montando en coche o sentado en un sillón, pero el efecto que genera es siempre el mismo… es un gato descomunalmente grande.

Yulia explicó en una entrevista en 2022 al Daily Mail que su tamaño no es únicamente un asunto anecdótico, sino que también puede generar algunos problemas. Por ejemplo, su dueña contó que a Kefir “por la noche le gusta subirse a mí y dormir. Cuando era un gatito, no me causó ningún inconveniente. Pero ahora se ha vuelto grande y pesado y, por supuesto, es difícil dormir así" (…) "Nunca imaginé que un gato pudiera llegar a ser tan grande”. Por lo demás, también aclaró que es un gato muy tranquilo y cariñoso y que se deja acariciar por todo el mundo. Además, ya está acostumbrado a ser el centro de todas las miradas.

Es importante matizar que Kefir todavía no ha sido evaluado ni reconocido como el gato más grande del mundo por el Guinness World Record, requisito necesario para ostentar oficialmente el récord. Aunque viendo sus imágenes no es descabellado pensar que podría ganar el título con la gorra.