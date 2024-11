No dejan entrar en un bar a un español que viaja a Japón por su nacionalidad: "Tiene sentido..."

Salir de España de viaje es una gran experiencia que supone conocer nuevas culturas y enriquecerse al ver el día a día de los habitantes del país que se elija como destino. Sin embargo, también supone enfrentarse a diferentes costumbres y formas de actuar. Estas, en ocasiones, son muy diferentes a las de nuestro país y pueden suponer una gran barrera al inicio. Otra barrera que puede llegar a ser insalvable en alguna ocasión es el idioma, aunque en la mayoría de países suelen hablar, al menos, inglés.

Una de las zonas con costumbres más opuestas a las españolas es Asia. Carlos Cruz, un tiktoker con más de 129 seguidores, muestra lo que le va ocurriendo en sus viajes mediante vídeos en esa red social. Uno de sus viajes fue a Japón, país muy diferente al nuestro. Una de las cosas más llamativas es que allí todos los carteles están colocados en vertical. Sin duda, lo más destacable es lo que le ocurrió cuando intentó entrar en un bar.

Un español no puede entrar a un bar por ser extranjero

"Me acaban de decir que no puedo entrar en un bar por ser extranjero en Japón", decía Carlos al principio del vídeo totalmente sorprendido. Esto puede considerarse como un acto de racismo, pero el motivo no es ese. Según comenta en el vídeo, esto es algo que les ha ocurrido a muchos españoles en el país nipón. Sin embargo, a Carlos le explicaron el motivo por el que no pudo entrar y "le parece bien". Le sucedió en un bar de fiesta, y sorprendido preguntó: "¿No me vas a dejar entrar porque soy español?". La respuesta fue clara y concisa: "Sí, pero no es por lo que tú (Carlos) te crees". Finalmente, cuando "ya se pensaba que le estaban vacilando", recibió la respuesta.

"El local no está capacitado para que haya extranjeros", fue la respuesta. El motivo es el siguiente: "Hay muchos sitios en el que los camareros no saben inglés, ni tienen señales en inglés, ni tienen cartas en inglés. Entonces, para no dar un servicio malo al turista, directamente no le dejan entrar", explicó Carlos en el vídeo. "Tiene todo el sentido del mundo", concluyó el español.

Se pueden probar los productos típicos de Japón

En la mayoría de sitios, sí dejan entrar pese a no saber japonés. Carlos aprovechó su viaje para probar uno de los postres más virales de Japón. Consiste en una moneda con la bandera arcoíris dentro. En el lugar, le mostraron como lo iban haciendo paso a paso. Al abrir la moneda se forma el arcoíris, que, según comenta, "sabe a queso". El postre le gustó al tiktoker español: "Está tremendo".