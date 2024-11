Una española explica qué ropa usar para combatir el frío extremo en Alaska

Noviembre vive sus últimos días y se acerca el inicio de diciembre. Al pensar en este mes, a todo el mundo se le viene a la cabeza la Navidad, las cenas, los regalos y unos días de vacaciones, pero también ronda por la mente la llegada del invierno y de los días más fríos del año. Esta estación comenzará tan solo cuatro días antes de Navidad, el 21 de diciembre. En esta época se viven los días más fríos del año en España.

Nuestro país no es una zona que esté caracterizada por el frío extremo. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el invierno 2023-24 (periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y el 29 de febrero de 2024) tuvo una temperatura media sobre la España peninsular de 8,5 °C. El invierno pasado estuvo 1,9ºC por encima de la media de los años 1991-2020, que fue de 6,6ºC. Pese a no ser la norma general, hay lugares que en ocasiones viven un frío extremo. La temperatura más baja registrada en España fue en el invierno de 1956. El 2 de febrero, la estación situada en el Lago Estangento (Lérida), perteneciente al municipio de Torre de Cabdella, registró -32 ºC.

Cuando se dan estas temperaturas o se viaja a lugares en las que se pueden dar, es importante estar preparado para evitar pasar frío o, en el peor de los casos, llegar a una hipotermia. Es muy fácil no utilizar el equipamiento adecuado, ya que no estamos acostumbrados a tener que usarla. Seguir los consejos de alguien habituado a ello es una buena idea para aprender.

Una española en Alaska muestra qué ropa usar a -30ºC

Ketsle Arroyo, una española que vive en Estados Unidos, enseñó mediante un vídeo de TikTok la ropa que utiliza para salir a la calle durante su estancia en Alaska, lugar que alcanza temperaturas de -30ºC. Estas son todas las prendas que se pone:

Capa térmica: Mallas térmicas y una o dos camisetas térmicas.

Calcetines de lana

Pantalones de nieve

Forro polar

Botas con protección térmica

Una braga para el cuello

Cinta polar de pelo para tapar las orejas

Gorro polar

Abrigo de nieve

Bufanda

Guantes

Calentadores de manos eléctricos

La española explicó que este último elemento, bastante desconocido en España, le fue muy útil: "Los calentadores ayer me salvaron la vida". La española también comentó que utilizar todas estas capas tiene una parte negativa: "Lo peor de llevar todas estas capas es cada vez que entramos en un coche o en algún sitio en el que está la calefacción a tope". Llama la atención que use una cinta polar de pelo pese a también llevar gorro, esto lo explica de la siguiente manera: "Me meto el pelo por dentro porque me he dado cuenta de que el pelo que me dejo por fuera se me empieza a congelar y me da mucho frío".

Este equipamiento no es todo lo que se llegó a poner, ya que al ir a realizar actividades de nieve, concretamente moto de nieve y trineo, le entregaron más cosas para combatir el frío extremo:

Buzo de nieve para colocarse encima de la ropa´

Botas especiales

Otros guantes

Pasamontañas para utilizar debajo del casco

Pese a toda la protección, en imágenes compartidas en TikTok se muestra como se le congelan las pestañas. En otro vídeo, enseñó que todo el pelo se le congelo al bañarse en un 'hotsprings' de Alaska, que es una especie de agua termal, mientras que la temperatura exterior era de -28ºC.