Desiderio y Soledad no tendrán que separarse: irán a la misma residencia

José Hernández, el hijo de Desiderio y Soledad, la pareja extremeña de 84 y 80 años enfermos de Alzheimer, ha conseguido que la Junta de Extremadura asigne a sus padres la misma residencia para que no tengan que vivir separados en el final de sus días.

Tras reunirse este martes con la jefa de la Unidad de Atención a las Personas Mayores del Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia), dijo que «me han dicho que nos ofrecen una plaza para los dos en la misma residencia y que entrarían de aquí a 15 días máximo», señaló José Hernández tras la reunión.

«Es verdad que no está en Plasencia (el matrimonio reside actualmente en esta localidad), sino que está algo lejos de casa, pero lo importante es que estarán juntos y se despertarán en el mismo lugar, y con mejores cuidados que los que les puedo dar yo con el nivel de dependencia que tienen, sobre todo mi madre. Nos han asegurado que en cuanto se pueda podrían trasladarse a otro centro en Plasencia», informó su hijo.

A través de la plataforma ciudadana Change.org, José Hernández logró reunir más de 90.000 firmas para pedir que la Junta no separase en dos residencias distintas a sus padres. Por este motivo, ha querido agradecer el apoyo de quienes han firmado su petición en estos meses, porque «estando yo solo no hubiera conseguido llegar hasta aquí. Gracias a tantas firmas hemos conseguido que se ponga encima de la mesa un tema que afecta no solo a mis padres, sino a muchísimas personas mayores más».

Asimismo, indicó que desde que comenzó la petición le han llegado muchos comentarios de personas que están pasando por lo mismo, «lo que demuestra que esto se tiene que cambiar, no solo por nosotros, sino para que nadie tenga que separarse de forma forzada en los últimos años de sus vidas».

La semana pasada, José explicó que en otras comunidades, como Aragón o Comunidad Valenciana, sí se prioriza la reunificación de matrimonios en residencias.

La Junta extremeña ha dado ahora a José 48 horas para aceptar la plaza conjunta de sus padres, por lo que en cuanto le confirmen que está disponible empezará los trámites. «Nada más salir de la reunión he llamado a mis hermanos para contárselo y me han dicho que es verdad que está lejos de casa, pero que lo importante es que mis padres estén juntos. Iremos a visitar la residencia y una vez la hayamos visto empezaremos los trámites», añadió.

«Lo que buscaba el día que inicié esta petición es que nadie separara a mis padres en un momento tan delicado de sus vidas, y garantizar el final de sus días juntos. Hoy, gracias a tantísimo apoyo, por fin puedo decir que lo hemos conseguido», concluyó.