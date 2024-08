Detectado el virus del oropouche en España: qué es, cómo se transmite y cuáles son sus síntomas

Las autoridades sanitarias han alertado de que en lo que va de verano se han detectado cinco casos del virus del oropouche en España. Los casos se han confirmado en residentes en Galicia, Andalucía, País Vasco y Madrid, según informan a EFE fuentes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad.

¿Qué es el virus de oropouche?

La enfermedad por virus oropouche es una enfermedad zoonótica causada por el virus del mismo nombre (OROV). Se contagia por la picadura de mosquitos, principalmente el 'Culicoide paraensis' o 'Jején hematófago', ampliamente distribuido en América, pero ausente en Europa. Las aves y mamíferos silvestres como primates y perezosos son sus hospedadores naturales.

Se han notificado brotes de esta enfermedad en humanos en varios países de América del Sur como Brasil, Perú, Argentina, Bolivia y Colombia, incluso en el Caribe como Cuba, Panamá o Trinidad y Tobago. En el caso de España, se trata de algunos casos importados.

Riesgo en España

La infección por oropouche no es de declaración obligatoria en España, pero ante el aumento de casos en América, el CCAES ha hecho un llamamiento a las comunidades para que comuniquen los positivos detectados en viajeros a petición del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo (ECDC).

Sanidad Exterior ha publicado además una nota informativa para los viajeros internacionales en la que explica que, de importarse un caso, la probabilidad de una transmisión secundaria en Europa continental "sería muy baja", ya que estos insectos están ausentes a este lado del Atlántico. No obstante, no hay evidencia de que las especies europeas de mosquitos no puedan transmitir este virus.

¿Cuáles son los síntomas del virus de oropouche?

La enfermedad por virus oropouche puede manifestarse como una enfermedad febril aguda (con cefalea, náuseas, vómitos, dolores musculares y articulares) de 4 a 8 días de duración (rango entre 3 y 21 días), si bien ocasionalmente puede provocar síntomas más graves (por ejemplo, hemorragias y meningitis).

¿Cómo se puede prevenir?

Actualmente, no hay ni vacunas ni medicamentos antivirales específicos para prevenir o tratar el OROV, así que la única forma de intentar evitarlo es protegiéndose. Por ello, Sanidad recomienda evitar picaduras con medidas como aplicar insecticidas y repelentes, utilizar mosquiteras, usar ropa que cubra la piel en el exterior y mantener una buena higiene personal.

¿Quién tiene mayor riesgo?

Deben extremar precauciones las mujeres embarazadas o que estén pensando concebir, ya que se está investigando la posibilidad de transmisión vertical de madre a hijo y las posibles consecuencias para el feto durante la gestación, así como personas con enfermedades del sistema inmune o crónicas.