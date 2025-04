Detectan granos parasitados y moho en muchas de las legumbres secas envasadas

El Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide ha realizado tres campañas de inspección en las que ha detectado "altos niveles de incumplimiento" en la venta de legumbre secas y envasadas, tanto en comercios físicos como en tiendas online. Los principales problemas se encuentran en los defectos de los granos y errores de etiquetado.

En los análisis de laboratorio, el 23,5% de las muestras presentó incumplimientos considerados "graves", debido a que los granos mostraban alteraciones en el albumen, presencia de mohos, podredumbres o manchas.

Respecto al etiquetado, Kontsumobide ha encontrado que el 84,3% de las legumbres secas envasadas, que no son ecológicas ni de calidad diferenciada, presentan irregularidades. Los principales incumplimientos son la ausencia de fecha de envasado, detectada en el 52,6% de los casos, y la falta de información sobre la categoría del producto, en un 42,1%.

Además, en un 28,6% de los productos analizados, la fecha de envasado y la de duración mínima no figuraban en el mismo campo visual, dificultando su comprobación por parte del consumidor. También se constató que en el 15,8% de los casos la información nutricional obligatoria era incompleta, al no incluir el valor energético ni las cantidades de grasas, ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. En las legumbres de importación, el 8,3% no indicaba el país de origen.

En el caso de las legumbres ecológicas, los incumplimientos de la norma se dan en el etiquetado. El 40% de los productos controlados incumple alguno de los requisitos específicos exigidos para este tipo de alimentos.

La situación es aún más preocupante en la venta online. Kontsumobide ha explicado que el 100% de los productos analizados no informaban ni de la fecha de envasado ni proporcionaban correctamente los valores nutricionales obligatorios.

Asimismo, todas las tiendas online analizadas incumplía las obligaciones de información de las ventas a distancia, ya sea por no respetar el fuero del domicilio del consumidor (75%), no informar del derecho de desistimiento ni proporcionar un modelo de desistimiento (50%), o no informar del plazo de entrega (25%).

Tras estos resultados, el Instituto Vasco de Consumo ha anunciado que repetirá los controles sobre la venta legumbres secas e "intensificará su control" sobre la venta online.