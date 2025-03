Doble golpe a los okupas: un abogado detalla cómo funcionarán las dos medidas que entran en vigor en abril

17 viviendas al día fueron okupadas ilegalmente con éxito en Cataluña en el pasado año. Los datos de solo una comunidad reflejan que los casos se multiplican diariamente y que no es tan sencillo contrarrestar este problema. Muchas veces los números no hacen entrar de lleno en la situación, algo que se hace al poner cara y nombre. Maruja y Argemiro son dos ancianos de 80 y 93 años que vieron su casa okupadatras ir al médico y dormir con su sobrino esa noche.

Ese caso tuvo un final rápido por la acción vecinal, pero otros muchos se alargan durante el tiempo debido a que los juicios para desalojar transcurren de manera muy lenta en España. Los propietarios, hasta ahora, tampoco pueden tomar algunas medidas ya que se consideran coacción. En cambio, dos nuevas medidas a nivel legislativo y judicial pueden cambiar la situación radicalmente. Xabi Abat, un reputado abogado con casi dos millones de seguidores en TikTok, analizó ambas: "Dos 'supernoticias' que cambian el paradigma frente a los okupas".

El cambio en los desalojos que llegará en abril

La cuenta atrás para los okupas ya se ha activado. Si nada cambia y no se impulsa ninguna medida a última hora desde el Ejecutivo, el próximo 3 de abril entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que afecta a los desalojos. Esta enmienda consiste en añadir los delitos de usurpación de morada, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, en el artículo 202 del Código Penal, para que estos pasen a tramitarse en los juicios de procedimiento abreviado.

Esto significa que estas okupaciones se juzgarán en un plazo de 15 días desde la puesta a disposición judicial. El abogado valoró esta medida: "Súper importante, se van a agilizar los desahucios frente a esos okupas que hacen allanamiento de morada o usurpación de bien inmueble para transformarlo en un desahucio exprés con un juicio que será rápido". Explica lo que provoca que se apruebe: "Os acordáis que el año pasado en sede parlamentaria por un error de varios diputados y una enmienda del PNV se transformó normal a uno más rápido".

Así serán los juicios rápidos

Xavi explica el gran punto positivo de estos procedimientos abreviados: "Van a permitir desalojar a los okupas, según la ley en un plazo de 15 días". Revela cómo va a funcionar realmente: "Ya sabemos que la justicia va lenta y va mal. No va a ser rápido ni tan exprés, pero mucho más rápido que ahora, por supuesto". Se debe a que los 15 días serán desde el inicio del proceso, pero puede que este no empiece justo al darse la okupación por la alta ocupación de los juzgados.

La gran noticia para los propietarios

"La otra gran hos... a los okupas", así define el abogado la otra medida que han acordado varios magistrados. Los jueces de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona, en un acuerdo de unificación de criterios, han dispuesto que si el propietario de una finca ocupada decide no mantener "el alta de los suministros o el abono de los mismos" este hecho no será considerado un delito de coacciones. Por tanto, cortarle el agua, el gas o la electricidad a un okupa ya no será delito en Barcelona.

"Es un acuerdo de unificación de doctrina", confirma, lo que supone que todos resolverán de la misma forma. "Si has escuchado bien, hasta ahora si te okupaban una vivienda y tú les cortabas el agua, la luz o el gas, cualquier suministro, eras acusado por un delito de coacciones. Explica el cambio: "Ahora, con esta unificación de doctrina, en la provincia de Barcelona ya no será delito". De momento solo afecta a dicha zona, pero confía en que solo sea el primer paso: "Esto va a causar un precedente que esperamos que se extienda por toda España". Concluye con una pregunta: "¿Crees que es el principio del fin de los okupas?".

También se identificará a los okupas

El acuerdo de la Audiencia de Barcelona también ordena que en caso de denuncias por delito leve de usurpación contra personas cuya identidad resulte desconocida se practiquen diligencias por parte de los cuerpos policiales para proceder a su identificación. Su identificación permitiría poner en marcha los mecanismos con los que cuenta el sistema para que el procedimiento no se alargue en el tiempo hasta que se ordene el sobreseimiento.