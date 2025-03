Una mujer okupa la vivienda a dos ancianos durante su visita al médico y es desalojada por los vecinos: “No hemos necesitado ningún juzgado”

Okupas y desalojos. Son dos de las palabras más repetidas en los últimos meses. La primera por la cantidad de casos que salen a la luz en distintas zonas de España y la segunda por lo que en ocasiones tardan en darse, los problemas al llevarlos a cabo y los debates para legislar sobre ello. Estas propuestas han marcado la actualidad más reciente. Algunas, como la realizada por Junts la semana pasada, se encuentran en la fase inicial mientras que otras están muy cerca de entrar en vigor.

Una de ellas es La ley que entra en vigor el 3 de abril es la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Concretamente, se trata de una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite que los casos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda pasen a enjuiciarse en procedimientos rápidos, es decir, en un periodo de 15 días desde su puesta a disposición judicial. Una abogada explicó todos los detalles de esta legislación.

Mientras todo esto llega, los casos se van sucediendo y algunos, como el revelado por Telemadrid en Perales del Río que afecta a dos ancianos, son muy llamativos. Estas personas mayores son Maruja y Argemiro, de 80 y 93 años y sufrieron un gran susto la semana pasada.

Así fue la okupación a dos ancianos

Ambos salieron de casa para acudir a una cita médica, algo habitual en personas mayores, y pasaron la noche en casa de su sobrino en vez de volver a su domicilio habitual. Todo se desencadenó a primera hora de la mañana siguiente cuando la propia okupa llamó a la Policía para alertar de que la casa llevaba okupada una semana. "Por la mañana me llamó la Policía y me preguntó que si yo vivía en la vivienda. Les dije que sí, que es donde hemos vivido siempre desde hace muchos años", explicó Argimiro a la cadena autonómica.

También le comentaron el hecho de que llevaba una semana okupada, a lo que respondió con firmeza: "No es verdad". La persona que estaba en la casa llamó haciéndose pasar otra vecina, pero Juani, la verdadera vecina, negó en el canal madrileño haber hecho ella la llamada. La okupa no solo llamó a la Policía, también estaba en la casa como si fuera suya. La mujer se identificó como la nueva inquilina de la casa e incluso estuvo asomada al balcón, donde fue vista por una vecina llamó a Argemiro, según confeso é: "Me llamó la vecina diciendo que había tres coches de Policía". Esto desató una gran movilización vecinal.

Así provocaron el desalojo los vecinos

Tras enterarse de lo sucedido, varios vecinos de la zona se agruparon en la puerta de la vivienda como medida de presión ante la okupa, que intentaba hacerse fuerte con un habitual truco que usa este tipo de personas. Pidió comida a domicilio para tener el ticket y utilizarlo como un documento que demostrara que estaba viviendo en la casa. Sin embargo, los vecinos interceptaron al repartidor y provocaron que la técnica de la pizza fracasara: "Lo que no íbamos a consentir los vecinos es que a una persona que han dejado en la calle, que es su propia casa, no comiese en su casa y otra persona que está ahí dentro comiese".

Junto a otros vecinos, que también aparecieron en escena, pudieron contar un final feliz, aunque nada sencillo. La okupa llegó a pedir entre 15.000 y 20.000 euros para salir de la casa cosa que finalmente no pudo hacer y celebraban los vecinos, reivindicando su actuación: "Ha sido toda la gente, no hemos necesitado ningún juzgado". Y es que realmente fue así, la presión vecinal y la llegada de Argemiro hizo que la okupa se rindiera. Según Telemadrid, el caso podría estar relacionado con las mafias de okupación.