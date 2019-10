¿Dónde huele peor en España?

Esa alcantarilla cerca de su casa que los días calurosos desprende un desagradable olor, esa esquina de los cubos de basura vecinal donde también orinan los viandantes ebrios. Todas esas ubicaciones malolientes ahora serán de dominio público y la lista podrá ser engrosada por todo el que quiera hasta finales de este año. De ello se encarga el proyecto de la “Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability” (D-NOSES) (Red de distribución para la detección de olores, el empoderamiento y la sostenibilidad), que con fondos de la Union Europea (Horizon 2020 Science with & for Society Call (SwafS)) que desde hace tres años se ha dedicado a trazar un mapa mundial donde se pueden hallar los peores olores del mundo.

“Este proyecto cuenta con el apoyo de expertos clave en RRI (Investigación responsable e innovación), ciencia ciudadana, asociaciones internacionales, expertos en olores y sostenibilidad, incluidas universidades, administraciones locales y organismos públicos”, explican en su página web. También aclaran que todos los datos recopilados servirán para “investigar, construir y sugerir un marco regulatorio apropiado para los futuros esfuerzos para controlar la contaminación por olores”.

Por todo ello piden la colaboración ciudadana. Para elaborar el mapeado de los malos olores ponen a disposición del público una herramienta para que con la colaboración en el Observatorio Internacional de Olores. Ahí se recopilarán, señalarán y se darán datos sobre ubicaciones y su grado de mal olor. Como base del estudio se han tomado datos de 10 países europeos y o europeos para validar el método utilizado y evaluar las metodologías y herramientas para la participación de las partes interesadas y la “creación de soluciones”. En España se ha tomado como ejemplo el área del Forum de Barcelona, en el noroeste de la ciudad condal que fue renovado en 2004 con la celebración del “Foro de las Culturas”. “Fue un proceso controvertido debido a la construcción de propiedades masivas de alto nivel y los cambios en la costa, aunque desde un punto de vista de planificación urbana, fue un movimiento inteligente porque permitió elevar la Avenida Diagonal (una de las principales arterias de la ciudad) al mar y revitalizar una zona tradicionalmente deprimida. Sin embargo, las actividades de emisión de olores ya presentes en el área, que tratan más de la mitad de los residuos sólidos urbanos y las aguas residuales generadas en la ciudad, no fueron reconocidas”, reza el informe. El ejemplo termina explicando que las comunidades cercanas se han quejado de los olores de las instalaciones de residuos. Los otros ejemplos son la refinería de petróleo de Salónica, el servicio de recolección y tratamiento de residuos biológicos de Sofía, Bulgaria y la contaminación del río Tinto, Oporto, Portugal.

Para participar descarga la app Odour Collect e informar a través de ella de un olor. Hay que tomar nota del lugar, el día y la hora de la percepción del olor; especificar el tipo de olor: basura, aguas residuales, químico, no lo sé u otro; la intensidad del olor en una escala del 1 al 6; el nivel de molestia; condiciones meteorológicas durante el “episodio de olor”; procedencia, si se sabe o se sospecha y la duración del olor. En España, hay 246 avisos frente a los 55 de Francia, los 44 de Italia o los 13 de Bélgica. Por comunidades autónomas, Cataluña sale destacada con133 avisos y después Valencia con 12. En Barcelona destaca la ya mencionada zona del Parc del Fórum, los barrios del Raval, el Gótico, el Bron o la Barceloneta; en Bilbao, la empresa papelera de Irrueta y las zonas de ocio de Baracaldo por olores de orines y basuras; En Madrid, Pinto por la depuradora EDAR SUR y zonas de Vallecas, Rivas, Getafe y Vicálvaro y las calles de ocio de Malasaña; en Valencia, las calles Ibiza y Paseo de la Alameda, la barriada de Pinedo y la zona del río de Llombai; en Cuenca las zonas cercanas a Tarancón por los olores de las granjas porcinas y en Alicante, la desembocadura del río Girona (Dénia), entre muchas otras que se pueden ver aquí.

Como reza el slogan del proyecto: “Usa el poder de tu nariz: ¡huele y comparte!”