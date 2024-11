Dónde será festivo el lunes 9 de diciembre con motivo del Día de la Inmaculada Concepción

Al inicio de cada curso, los trabajadores buscan las fechas más señaladas para tomarse un pequeño respiro del mundo laboral. La libranza es un bien muy preciado en nuestra sociedad, por lo que, las familias y los amantes del buen viajar aprovechan esta época del año para visitar un lugar nunca antes explorado, hacer compañía a un amigo o, en otros casos, disfrutar de estos momentos de libertad. En la jornada laboral española contamos con 40 horas semanales distribuidas generalmente en 5 días, que pueden ser seguidos o intercalados con días libres.

El objeto de todo currante es reunir los máximos días posibles para acumular una suma de tiempo que le permita evadirse de la realidad y por fin contar con un espacio de descanso. Es por eso que, en nuestro imaginario popular, algunas fechas concretas son sagradas en lo que se refiere a la librar, el Día de Navidad, el 12 de octubre o el Día de Todos los Santos. Hay que dejar claro una cosa y es que cada empresa tiene unas políticas específicas y puede ser que su actividad no cese en ninguna de estas fechas, siempre y cuando se adapten a lo que demanda el Ministerio de Trabajo en unos márgenes de derechos laborales.

No obstante, con la llegada del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, la duda sobre sí es fiesta o no ronda por la mente de todos los españoles. En este caso, el meollo de la cuestión se sitúa en si el lunes 9 será festivo en honor al Santo ya mencionado. En primer lugar hay que destacar el hecho de que no es fiesta nacional así que la libranza dependerá del calendario autonómico de cada Comunidad. En adición, el Día de la Constitución Española, el 6 de diciembre, sí es considerado fiesta nacional así que la incertidumbre sobre el hipotético puentes alargado se encuentra presente.

¿En qué Comunidades es fiesta en el Día de la Inmaculada Concepción?

Una vez analizado este procedimiento, entremos en materia. Aquellas Comunidades que cuentan con el obsequio de tener el 9 de diciembre como festivo son: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Murcia. Es decir, la capital española y la Ciudad Condal no contarán con este festivo. A este listado se le unen el resto de Comunidades nacionales que, a pesar de no tener esta festividad en su calendario, sí podrán gozar del puente de tres días, aunque siendo honestos quien quiera esa suma pudiendo tener cuatro.

Por tanto, las autonomías premiadas podrán obtener este regalo en forma de festivo que llegados a esta época del año lo sentirán como un preludio de preparación para el calendario navideño. Los reyes magos se han adelantado para algunos y han dejado carbón para otros.

¿Cuáles son los días festivos que quedan en 2024?

Como tal, fiesta nacional solo son el 6 y el 25 de diciembre. Sin embargo dependiendo de varios factores como la empresa, el tipo de sector u, otra vez más, la Comunidad Autónoma puede haber excepciones. Dichas exclusiones en su mayoría tiene que ver con el calendario navideño. El 24 y el 31 para muchos negocios es festivo, no oficial, aunque algunos sectores como la hostelería aprovechan estos días como gancho para atraer a una mayor cantidad de gente. Además, en Cataluña, el 26 de diciembre celebran San Sebastián por lo que forma parte de otra festividad autonómica.