El dulce que triunfa en redes provoca una crisis de suministro: "El mercado está prácticamente agotado"

En la era digital, las redes sociales no solo moldean tendencias virtuales, sino que también están condicionando aspectos clave de la economía y el consumo global. Una de las pruebas más recientes de este fenómeno es el caso del llamado 'Dubai Chocolate', una tableta elaborada originalmente por la empresa emiratí FIX, que se ha viralizado en TikTok y cuya popularidad ha tenido un impacto directo en uno de los ingredientes con los que se produce.

Este dulce, que ha conquistado el paladar de millones, destaca por su formato aparentemente sencillo, una tableta de chocolate, pero con un relleno algo menos común: crema de pistacho y crujiente de Kunafa. En algunas versiones premium, además, se añaden ingredientes de lujo como oro comestible o incluso azafrán. La difusión del producto en redes sociales, especialmente a través de vídeos de influencers y usuarios probándolo, ha impulsado su demanda en mercados como Europa, Asia y América, hasta el punto de que algunos establecimientos han decidido limitar su venta.

Como consecuencia, numerosas marcas de chocolate han intentado replicar la receta, ya sea lanzando imitaciones más asequibles o incorporando el pistacho en nuevas líneas de productos. Esta tendencia ha desencadenado una serie de efectos que, según profesionales del sector, han contribuido a una escasez global de pistacho y a su consecuente encarecimiento.

"El mercado está prácticamente agotado"

En declaraciones al Financial Times, Giles Hacking, de la empresa comercializadora de frutos secos CG Hacking, afirmó: "El mercado del pistacho está prácticamente agotado en estos momentos". De acuerdo con Hacking, el precio de este fruto seco ha pasado de 7,65 dólares la libra hace un año a 10,30 dólares actualmente.

No obstante, el experto señala que esta "crisis del pistacho" no se debe únicamente al auge de la demanda provocado por el chocolate de Dubai, sino también a las malas cosechas en algunos de los principales países productores, como Estados Unidos e Irán, particularmente en las variedades destinadas a repostería y alimentación industrial. Hacking añadió a la publicación británica: "No había mucho en oferta, así que cuando llega el chocolate de Dubai y (los chocolateros) compran todos los granos que consiguen... eso deja al resto del mundo con escasez".