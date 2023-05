"Ecopostureo": la Eurocámara apoya frenar esta práctica engañosa de las empresas para atraer consumidores

El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde este jueves el proyecto de ley para mejorar el etiquetado y la durabilidad de los productos y acabar con la publicidad engañosa y el 'ecopostureo' de los productos que alegan ser respetuosos con el medio ambiente si no responden a evidencias científicas. Por 544 votos a favor, 18 en contra y 17 abstenciones, el pleno ha aprobado la propuesta de una nueva directiva que dotará a los consumidores de mayor poder de decisión durante la transición ecológica, aunque el contenido y la redacción definitivos deben ser negociados aún entre el Parlamento y el Consejo. u principal objetivo es ayudar a los consumidores a tomar decisiones respetuosas con el medio ambiente, y alentar a las empresas a ofrecerles unos productos más duraderos y sostenibles.

La Eurocámara defenderá en las negociaciones del texto final que se prohíba el uso de eslóganes como "respetuoso con el medio ambiente", "natural", "biodegradable", "climáticamente neutro" o "ecológico" si no están respaldados por pruebas específicas. De igual modo, quiere a prohibir el uso de alegaciones ecológicas basadas únicamente en sistemas de compensación de carbono y otras prácticas engañosas, como hacer afirmaciones sobre un producto si solo son ciertas sobre una parte del mismo, asegurar que durará un cierto período de tiempo, o que puede usarse con cierta intensidad, cuando esto no sea cierto. Además, para simplificar la información sobre los productos, el Parlamento Europeo está a favor de que solo se usen ecoetiquetas que respondan a unos sistemas de certificación oficiales o estén respaldados por la Administración.

Obsolescencia programada

En pos de productos más duraderos, los eurodiputados también rechazan que se diseñen con características que reducen de entrada su vida útil o provocan un mal funcionamiento prematuro, lo que se conoce como obsolescencia programada. También quieren prohibir que los fabricantes limiten el funcionamiento de un producto cuando se utiliza con consumibles, piezas de repuesto o accesorios (como cargadores o cartuchos de tinta) fabricados por otras empresas. Para favorecer la compra de productos más duraderos y reparables, los consumidores deben saber primero si pueden o no repararse y de qué manera. En este sentido, proponen añadir un nuevo etiquetado que indique no sólo la duración de la garantía legal obligatoria sino también la de las posibles ampliaciones ofrecidas por los fabricantes. Un etiquetado así haría destacar los productos de calidad, y sería un incentivo para las empresas a la hora de ofrecer durabilidad, según los eurodiputados