La educación como palanca de sostenibilidad social

En un contexto global marcado por la urgencia medioambiental, la transición energética y la presión regulatoria, la sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad real. Este ha sido el eje central de la quinta entrega de Deep Talks, el espacio de debate impulsado por Planeta Formación y Universidades, la red de educación superior de Grupo Planeta, que en esta ocasión ha reunido a expertos del ámbito académico y empresarial para reflexionar sobre cómo educar para liderar el cambio sostenible.

Bajo el título “Educación y sostenibilidad: formar para transformar”, el episodio ha contado con la participación de Beatriz Bayo (OBS Business School), May López (EAE Business School), José Lluch Olmos (Universidad Internacional de Valencia - VIU), e Isabel Sánchez (Universitat Carlemany, Andorra), todos ellos pertenecientes a Planeta Formación y Universidades, además de José Ramón Sanfiz (Atmira), experto en transformación empresarial. El debate fue moderado por la periodista Carina Verdú.

El debate arrancó con una reflexión compartida: la sostenibilidad ya no puede concebirse como una moda o una responsabilidad ajena. “Es una exigencia del presente que impacta directamente en el futuro de todos y es aquí donde la educación juega un papel clave”, afirmó Carina Verdú en su introducción. En este sentido, José Ramón Sanfiz añadió que “el concepto ESG (Environmental, Social, and Governance) ha llegado para quedarse, y exige a las empresas no solo obtener beneficios, sino también revertir ese valor a la sociedad”.

En cuanto al talento necesario para hacer efectiva esta transformación, se subrayó que son necesarios profesionales con competencias transversales, con capacidad estratégica y habilidades comunicativas, que entiendan tanto los desafíos ambientales como los sociales y de gobernanza. De hecho, Beatriz Bayo y José Ramón Sanfiz coincidieron en que el nuevo profesional sostenible debe combinar conocimiento técnico, visión de negocio y liderazgo humano. “No es suficiente con saber de sostenibilidad. Hay que ser capaz de integrarla en la estrategia empresarial y comunicarla de forma efectiva a todos los grupos de interés”, explicó Bayo.

May López reforzó esta idea: “Buscamos perfiles que sepan aplicar el conocimiento en contextos reales. Por eso nuestros programas se basan en casos prácticos y en el testimonio directo de líderes con experiencia real en empresas líderes”.

En las distintas intervenciones se destacó la importancia de conectar la formación en materia de sostenibilidad con el mundo real a través de metodologías activas, masterclasses con profesionales, talleres especializados y proyectos alineados con retos empresariales.

José Lluch Olmos explicó que en VIU los estudiantes pueden desarrollar sus trabajos de fin de máster en colaboración con empresas, resolviendo retos concretos. “La sostenibilidad se aprende haciéndola. Desde el cálculo de huella de carbono hasta la elaboración de informes ESG, todo se enseña desde la práctica”.

El debate también incluyó testimonios de jóvenes que compartieron su visión sobre el papel de la sostenibilidad en las decisiones de consumo. Si bien todos valoraban el compromiso ambiental de las marcas, también mostraban desconfianza ante el greenwashing. “Esto nos interpela directamente como docentes”, señaló Beatriz Bayo. “Debemos formar consumidores críticos y profesionales capaces de aportar transparencia y honestidad desde dentro de las organizaciones”.

De hecho, tanto Isabel Sánchez como José Ramón Sanfiz destacaron el desafío que representa el greenwashing y la necesidad de una regulación efectiva. “Las memorias de sostenibilidad deben ser herramientas de transparencia, no de marketing”, indicó Sánchez. Por su parte, Sanfiz recalcó que “muchas empresas solo han dado el paso por obligación normativa, pero la sostenibilidad bien entendida no solo es ética, también es rentable”.

Pese al avance, todos los participantes coincidieron en que el cambio no va al ritmo necesario. “La sostenibilidad, la economía circular y la lucha contra el cambio climático comparten una narrativa, pero falta coordinación y formación”, dijo Olmos. Por su parte, Beatriz Bayo puso el foco en la innovación: “Los objetivos están claros, pero en muchos sectores aún faltan tecnologías que permitan alcanzarlos. En este sentido, la educación debe impulsar también el desarrollo tecnológico”.

Otro de los grandes desafíos será el papel de la financiación sostenible. “El acceso a capital es el gran acelerador del cambio”, apuntó Olmos. “Las entidades financieras están comenzando a valorar la sostenibilidad como garantía de solvencia y viabilidad a largo plazo. El mejor aval de una empresa será su informe ESG”.

En definitiva, y como afirma a modo de conclusión Montse Civera, directora académica de Planeta Formación y Universidades, “los líderes del futuro tendrán que concebir la sostenibilidad como un eje estratégico más, porque la ESG, ya es un aspecto ineludible para todo el tejido empresarial”. De hecho, Civera advierte que “el éxito de las estrategias de sostenibilidad que se están trazando hoy dependerá de la formación que están recibiendo los llamados a ser los líderes del mañana”.

Deep Talks se consolida como un referente de reflexión y debate en torno a los grandes retos globales relacionados con la educación y el mercado laboral. Una plataforma de pensamiento estratégico desde la que Planeta Formación y Universidades impulsa una visión internacional, comprometida y transformadora del aprendizaje.