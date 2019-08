El templo de Lucifer, ¿lugar de sacrificio de niños, secta o simple lugar de culto?

Londoño explica que la Asociación Templo Luciferino Semillas de Luz ha logrado ya más de 1.000 seguidores y que hacen hasta tres encuentros mensuales que realizan para adorar al "ángel de luz". Sobre los rumores y comentarios negativos sobre lo que supuestamente ocurre dentro del templo, explica que una de las razones por las que los miembros son personas del exterior es para evitar los comentarios negativos sobre lo que allí hacen. El fundador del tempo no entiende la persecución a la que le están sometiendo las autoridades: "Este lugar no está abierto al público, no entiendo porque quieren cerrarlo, si ni siquiera está abierto". Además, indica que no puede entrar cualquiera, que existe un proceso de selección exhaustivo para que no se convierta en un lugar lleno de desadaptados.

Uno de los argumentos del gobernador es que no se puede amparar en la libertad de culto el sacrificio de personas o animales, algo que no ha ocurrido nunca, según indica Londoño.

Debido a las gravedad de las acusaciones, Londoño ha decidido dar la cara. "Si estuviera en la ilegalidad o hubiera creado esto para ser algo ilegal, no salgo a la luz pública, me escondo", sostiene.

Para acabar con los rumores y acusaciones falsas el fundador del templo da normalidad a lo que allí se hace: "Hacemos lo mismo que cuando una persona va a una reunión de cristianos o católicos, con la diferencia que hablamos de Dios, pero del otro, que para nosotros es Lucifer. Nos basaos en la Biblia, en la que encontramos que Lucifer es bueno y que la historia ha sido tergiversada. Nos reunimos a eso, hablamos de eso, debatimos un tema entre todos, no pasa nada más. Simplemente oramos, pero a Lucifer". "Aquí no hacemos satanismo y nos quieren encasillar en eso. A mí me tienen que demostrar que yo sacrifico animales, niños, que practico la anarquía, que conspiro contra el Estado o que estoy en rebelión", concluyó.