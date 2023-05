La Ertzaintza sabía que la mujer asesinada en Vitoria por su expareja tenía una orden de alejamiento pero "no sentía peligro"

La Ertzaintza tuvo conocimiento desde "el 29 de enero" de que el presunto asesino de Maialen, la vitoria de 32 años que fue hallada muerta con signos de violencia este domingo en un apartahotel del centro de Vitoria, quebrantaba la orden de alejamiento impuesta hace meses a raíz de una denuncia por violencia machista, ha confirmado este lunes el vicelehendakari y consejero de Seguridad del País Vasco, Josu Erkoreka. Maialen fue encontrada por la Ertzaintza la tarde del domingo en una habitación junto a su hija de tres años, que estaba en aparente buen estado de salud y fue trasladada a un hospital para un chequeo completo. El presunto asesino, natural de Valencia de 33 años, fue arrestado por la Guardia Civil el domingo a las 20:35 en un peaje de la autopista AP-68 a la altura de Zaragoza cuando viajaba en un taxi.

A pesar de la orden emitida por "un juzgado de Torremolinos" que le impedía acercarse a Maialen a menos de 500 metros, ambos estaban juntos el pasado 29 de enero conviviendo en un hotel de la capital alavesa. Al ser entrevistada ese día por los agentes de la Ertzaintza, la mujer comentó a los investigadores que "no se sentía en peligro" y que "el quebrantamiento era consentido, quería mantener la afectividad y estaba trabajando por la eliminación de la denuncia", ha asegurado Erkoreka. Por ello, la policía vasca optó por enviar un atestado al juzgado de Violencia sobre la Mujer, en lugar de detener al presunto asesino de Maialen. En la Comunidad Valenciana, Maialen figuraba como víctima de "riesgo extremo", informa el diario "El Correo".

Tras este primer contacto en enero con Maialen, ambos volvieron a Castellón donde Jaime, el presunto asesino, tiene un propiedad inmobiliaria. Casi cuatro meses después la Ertzaintza tuvo constancia del segundo quebrantamiento de la orden de alejamiento, cuando el pasado "18 de mayo" la Policía vasca fue avisada por el personal de un apartahotel en el número 45 de la Avenida Gasteiz, donde Maialen se había registrado con un nombre falso acompañada de un hombre, el presunto asesino, según ha informado el vicelehendakari. Diez días antes del asesinato de la joven vitoriana, la Ertzaintza realizó una nueva intervención en la Maialen les volvió a reiterar su voluntad de retirar la denuncia y mantener contacto con su agresor.

Sin embargo, el consejero de Seguridad vasco no ha aclarado si ese día hubo algún contacto policial con Jaime ni tampoco por qué no se le detuvo, como marca en un principio el protocolo contra la violencia de género: "No lo sé". "La víctima es la principal suministradora de información. Estamos hablando de relaciones afectivas en las que no siempre ocurre que la víctima ve claro que debe ser protegida. No es fácil proteger a una víctima si ella no se siente en riesgo", ha añadido Erkoreka tras mostrar su absoluta condena y su pésame a familiares y amigos de Maialen.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria tampoco decidió detener al sospechoso ni en enero ni en mayo. "Cuando se produce un quebrantamiento voluntario, como es el caso, se opta por no detener al infractor pero sí le abren diligencias como investigado. Luego el atestado se envía al Palacio de Justicia", explicaron fuentes internas de la Ertzaintza al diario "El Correo".

Maialen había quedado a comer con su familia el domingo. Cuando sus familiares ven que no asiste, se acercan al aparahotel y descubren, pasadas las tres de la tarde, el cuerpo sin vida de Maialen y a su hija de tres años junto a ella en aparente buen estado de salud, informa el diario "Norte Exprés". El primer visionado de las cámaras de seguridad apunta a que Maialen y su presunto asesino volvían a ser pareja por "gestos y movimientos", ha explicado el vicelehendakari.

El consejero de Seguridad no ha confirmado algunos detalles del caso conocidos a través de medios locales como que la mujer estaba embarazada de gemelos o que los investigadores consideran que la víctima comentó a su expareja la ubicación del aparahotel donde se estaba alojando. Erkoreka tampoco ha informado si se ha encontrado el arma homicida ni si es este nuevo asesinato machista se produjo el sábado por la noche, de madrugada o la mañana del domingo. El presunto asesino continuaba este lunes en las dependencias judiciales de Zaragoza. El juez de la zona ya ha contactado con el juzgado alavés para que sea trasladado a Vitoria.

Varias decenas de personas se han concentrado este lunes a mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Vitoria para expresar su repulsa por el asesinato de Maialen. El acto se ha celebrado tras una pancarta en la que se leía en euskera y en castellano: "Vitoria-Gasteiz contra las agresiones machistas". Tras confirmarse que se trataba de un nuevo crimen machista, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, convocó una concentración este lunes para condenar este trágico crimen machista.

La joven de 32 años es la segunda mujer asesinada por su pareja o expareja este año en el País Vasco, elevando a 20 el número de víctimas mortales por violencia machista este año en España y 1.204 mujeres desde que empezaron los registros en 2003. Lourdes del Hoyo, vecina de Orio de 50 años, fue asesinada el pasado 16 de mayo en la localidad guipuzcoana de Orio por un disparo de escopeta, con la que después su asesino se suicidó. Lourdes, madre de un chico de 19 años y una niña de 15, rompió dos meses antes su relación con Alberto, su expareja y presunto asesino.

Urtaran mostró el domingo por la tarde su "solidaridad y apoyo" a los familiares y amistades de Maialen. Las candidatas a la alcaldía de Vitoria de los cinco principales partidos vascos condenaron el asesinato de esta mujer vitoriana a través de sus redes sociales. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, aseguró que la violencia machista es un "horror cotidiano".

Las víctimas de cualquier tipo de violencia machista son atendidas a través del teléfono 016 todos los días del año, 24 horas al día y en 52 idiomas diferentes. La llamada es gratuita, no deja rastro en la factura pero se queda guardada en el registro de llamadas. También el correo 0-16online@igualdad.gob.es, el WhatsApp a través del número 600000016. Los menores que estén viviendo situaciones de violencia machista pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900202010.

En una situación de emergencia, las mujeres agredidas o en riesgo de sufrir violencia machista pueden llamar a la Policía Nacional (091) y a la Guardia Civil (062). También pueden recurrir a la aplicación Alertcops desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con la geolocalización.