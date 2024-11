La Escolanía del Escorial cantó en la Basílica de San Pedro como parte de las celebraciones de su 50 aniversario de su refundación

Escuchar las voces de los escolanos es siempre emocionante. ¿Cuántas veces estando en la Basílica de San Lorenzo de El Escorial hemos oído a los escolanos? Pero en esta ocasión la emoción se trasladó a la misma Basílica de San Pedro y a otro de los templos más emblemáticos de Roma ubicado muy cerca de la Piazza Navona en el barrio Sant'Eustachio, la Basílica San Agostino cuya historia se remonta al siglo XIV.

Se está festejando el 50º aniversario de la refundación de la Escolanía del Monasterio del Escorial. Los verdaderos inicios del coro fueron con Felipe II en el siglo XVI y fue hace medio siglo cuando se instituyó la Escolanía tal y como la conocemos actualmente.

El encuentro con los escolanos en plena plaza San Pedro después de escuchar el rezo del Ángelus del Papa Francisco fue único. El Padre Pedro Alberto Sánchez, director de la Escolanía atendió a LA RAZÓN: “Estamos haciendo un viaje por los 50 años de existencia de la Escolanía” Sobre los festejos programados para celebrar el aniversario, el padre Pedro Alberto destacó que cantar en el Basílica de San Pedro era muy especial y comentó el acto de celebración que está programado en El Escorial: “Haremos una convocatoria para todos los escolanos que lo han sido estos 50 años y será en el mes de mayo”. A Roma han venido 41 cantores de los cuales 36 son actuales escolanos y 5 que lo han sido hasta el curso pasado que se unieron a este viaje a Roma tan especial para representar a todos los que han sido parte de la Escolanía aunque se quedaron en España 20 que son los nuevos cantores.

En 1974, los padres agustinos habilitaron en el recinto del convento un espacio y durante estos últimos 50 años, más de 300 niños han gozado de la oportunidad que supone vivir en la Escolanía.

José María Abad que lleva 10 años como director artístico de la Escolanía nos cuenta el procedimiento para que un niño sea aceptado para ser parte de los escolanos: “Para que un niño entre en el grupo, es necesario que le guste la música y que tenga un buen oído para cantar en grupo”. Sobre las pruebas que tienen que realizar para ingresar :“Básicamente se les hacen pruebas de timbre, del sonido que tiene que sacar el niño y que sea capaz de repetir unos sonidos” . En la actualidad hay alrededor de 55 niños en edades comprendidas entre los 8 hasta los 17 años. “Hacemos un grupo de voces mixtas” explica.

Pablo Aceituno Bejarano es escolano de Talavera de la Reina, le pidió a sus padres Sara y Eduardo el año pasado que lo llevaran al Monasterio de El Escorial porque quería hacer la prueba de admisión para acceder a la Escolanía. A mi pregunta si él ya cantaba cuando era más pequeño su respuesta fue: “Yo cantaba música normal. En mi primera comunión canté un salmo” Su madre Sara nos explica: “A sus hermanos les habían hecho las pruebas y les admitieron pero ellos no quisieron venir, no quisieron quedarse internos y Pablo dijo: Mamá yo quiero ir a hacer las pruebas" afirma. Sus padres lo llevaron al Escorial y siguió muy bien algunas notas del piano en la prueba y lo aceptaron.

"Nosotros en la Escolanía no dejamos usar los teléfonos

Fernando nacido en Salamanca se formó con los Agustinos de su ciudad y estudió derecho, es el educador de la Escolanía y explica parte de sus responsabilidades: “La principal actividad del educador es el acompañamiento de los chicos. Yo me ocupo desde el despertarlos hasta el momento de ir a dormir, los acompaño a la hora de la comida y también me ocupo de la solución de los conflictos derivados de la convivencia, ser guía para ellos y acompañarlos en los estudios y en desiciones que deban de tomar. Nunca ser un sustituto del padre o de la madre pero si generar en ellos una figura como de un hermano mayor”. Sobre el uso de las redes sociales, Fernando subraya algo importante "Nosotros en la Escolanía no dejamos usar los teléfonos. Entre semana si es algo muy necesario, desde el mismo colegio si quieren llamar a sus padres lo hacen desde el teléfono fijo, desde las cabinas de toda la vida. Una vez que llegan a la Escolanía, guardamos los móviles de los chicos. Somos los educadores los que administramos la utilización de los móviles". Así lo confirma el educador de los niños cantores de El Escorial.

Un día en San Pedro muy especial

Los Agustinos en el Vaticano acogieron al grupo de la Escolanía en su casa ubicada a unos pocos pasos de la Plaza San Pedro. Los chicos por la mañana fueron a escuchar el Ángelus del papa Francisco, almorzaron y a continuación y ya con sus túnicas blancas sobre hábitos negros, el mismo uniforme que han usado sus antecesores desde el siglo XVII, accedieron a la basílica. Muchos de los visitantes a San Pedro les hacían fotos. Los chicos se colocaron en la zona del Altar de la Cátedra en los asientos destinados a los coros que tienen el privilegio de cantar dentro de San Pedro.

A lado de los chicos y de pie, algunos miembros de la Capella Julia, el coro de la Basílica de San Pedro que existe desde el año 1513, el maestro Fabio Avolio, vice maestro de la capella explica: “Ellos son solo una parte de los cantantes y hoy van a apoyar a los niños de la Escolanía del Escorial. Harán el Evangelio y las respuestas de la ceremonia”.

Los chicos interpretaron diferentes piezas de compositores italianos y españoles y una vez finalizada la misa se dirigieron al baldaquinode San Pedro, obra de Gian Lorenzo Bernini en el centro de la basílica vaticana ubicado sobre la sepultura de San Pedro que ha recobrado su brillo gracias a su primera restauración en 250 años, en donde los escolanos escucharon parte de sus detalles y su historia y posteriormente se dirigieron hacia la La Piedad de Miguel Ángel en donde posaron para hacerle clicks a las cámaras y tantos teléfonos móviles dejando una imagen para la historia de la Escolanía del Escorial.