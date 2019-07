España se suma a las labores de extinción del incendio de Portugal

España se ha sumado en la tarde de hoy a las labores de extinción del incendio que asola a Portugal. El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, ha autorizado el envío de dos aviones anfibios Canadair de gran capacidad, de 5.500 litros de descarga, para colaborar en el fuego declarado el pasado sábado en Vila de Rei. España responde así a la petición de ayuda formulada por el Gobierno de Portugal, en virtud del acuerdo firmado entre ambos países para colaborar en la lucha contra los incendios forestales. Al cierre de esta edición, la UME no había recibido instrucciones para acudir al incendio, aunque están listos si se les pide ir.

El incendio De Vila de Rei continúa sin estar controlado. En la zona había 1.087 bomberos combatiendo las llamas, así como 17 medios aéreos y 331 terrestres, según «Fogos.pt», portal que también informó de nuevos incendios en el país. La situación, según la prensa lusa, se complicó durante la tarde con muchas reactivaciones y nuevos frentes, y existe la preocupación de que las llamas avancen hacia aldeas como las de Roda o Chaveiras. Y es que aunque el incendio está controlado en un 90%, el temor a que avance continúa debido a las elevadas temperaturas y rachas de viento. De hecho, las llamas, que han avanzado unos 25 kilómetros desde el sábado, han arrasado 8.500 hectáreas y han dejado unos 30 heridos, aunque solo uno permanece en estado de máxima gravedad: en coma inducido.

Y a medida que ha ido avanzando el incendio, también lo fueron haciendo las críticas. Así, el teniente de alcalde de Vila de Rei, Paulo César, tras agradecer el trabajo de los bomberos y los voluntarios, manifestó, en declaraciones recogidas por la Prensa lusa, que este condado «está harto» de que haya llamas año tras año y manifestó que el «estado ha fallado nuevamente» en la prevención. «El condado ha tenido suficiente dice nuestro alcalde (Ricardo Aires), cansado de estos incendios sucesivos con criminal y está cansado de ver que el estado falla de nuevo a la población».

En cuanto a la situación en Extremadura, desde la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio explicaron a este periódico que «aunque el humo ha llegado a gran parte de la región, hoy hay menos que ayer y no hay ningún riesgo para la población por lo que no hay que alertarse, ya que el incendio está a más de 25 km de distancia. De momento no tenemos medios desplazados». Eso sí, la región se encuentra en riesgo extremo de incendio (hoy, mañana y pasado mañana) debido a la meteorología.