España tiene casi 3.000 multas sin cobrar de ciudadanos de Gibraltar

El Ministerio del Interior dio respuesta el pasado día 6 a una pregunta formulada en la Dirección General de Tráfico (DGT) a través del Portal de Transparencia en la que se solicitaba información sobre «el número de multas de tráfico a vehículos con matrícula de Gibraltar que están a día de hoy impagadas o no cobradas por la DGT».

Según los datos en poder de Interior, la cantidad de infracciones que no han sido cobradas asciende a 2.837, un porcentaje muy elevado, ya que se debe tener en cuenta que, según datos de 2022, la cantidad de población que reside en Gibraltar es de 32.649 habitantes.

En contestación a LA RAZÓN, la DGT ha señalado que los expedientes sancionadores a vehículos con matrícula de Gibraltar más numerosos son los debidos a exceso de velocidad (en este momento tramita cerca de 2.000).

Tráfico señala asimismo que, desde que comenzó a aplicarse el Acuerdo España-Reino Unido (en abril 2023) para reconocer de forma recíproca los permisos de conducción, así como el intercambio de información sobre infracciones, y hasta el 30 de junio de 2024 (según datos provisionales) se habían instruido 3.025 expedientes, de los cuales más de 2.000 tuvieron lugar en la provincia de Cádiz.

Respecto a la forma de pago de las multas, cuando un agente de la autoridad detiene en el lugar de la infracción al conductor procedente de Gibraltar éste las tiene que pagar en el momento. En este sentido, es igual que cuando a un ciudadano español le paran por saltarse un semáforo, dar positivo en alcohol… «por lo demás no hay diferencia, porque ellos también pueden alegar (reclamar) la denuncia», señala la DGT.

Se da la circunstancia de que, aunque la población en Gibraltar es cercana a los 30.000 habitantes, hay muchos más coches matriculados. Según una información publicada en «El debate», el parque de vehículos asciende a la cifra de 45.000 vehículos.

El abogado Guillermo Rocafort, autor del libro «Claves para que España recupere Gibraltar», experto en cuestiones relacionadas con el Peñón, asegura a nuestro diario que en este momento los residentes en Gibraltar cruzan «sin problema» a nuestro país, aunque «conducen muy mal, y están acostumbrados a ir a mucha velocidad»: «Tienen coches de lujo, cruzan la frontera y se creen que en España pueden ir a cualquier velocidad». Hay que recordar que el límite de velocidad en el Peñón es de 50 kilómetros/hora. En este sentido, afirma que «los ingleses siempre han conducido mal, pero si encima luego no hay posibilidad de embargarles las cuentas o de que cumplan las penas que se establecen, pues claro, viven en un estado de absoluta impunidad, eso es una cosa en la que las autoridades de España deberían presionar un poquito más», reclama el abogado.

Rocafort añade que «el tema de los seguros, multas, inspección técnica de vehículos... yo lo pondría en cuarentena, porque allí donde hay impunidad eso tiene unas consecuencias para los españoles, que se ven afectados por esos comportamientos, y esos excesos y esa mala conducción. Todo eso nos deja en mala posición. Yo creo que con el Brexit duro se va a restringir la movilidad, y eso es muy bueno para España, porque deben aprender que aquí hay normas que deben respetar», afirma el abogado.

Pero «lo realmente inadmisible es que haya 3.000 multas pendientes de pago, eso muestra que hay anomalía ahí», insiste el abogado, quien al ser preguntado por las causas de que no se puedan cobrar, sostiene que «porque al igual que a ti o a mi Tráfico nos puede embargar por multas de circulación, las cuentas bancarias en Gibraltar son superopacas, lo cual demuestra que no están jugando limpio, porque Tráfico no puede acceder a esas cuentas», lamenta.

En el acuerdo que entró en vigor en abril de 2023 sobre Gibraltar, España y Reino Unido se comprometieron a proporcionar información sobre los datos de los vehículos y sus titulares a efectos de investigar las infracciones de tráfico relacionadas con la seguridad vial, en especial en los supuestos de exceso de velocidad, no usar el cinturón de seguridad, no detenerse en un semáforo en rojo, conducir en estado de embriaguez, conducir bajo los efectos de las drogas, no usar casco, circular por un carril prohibido o usar de forma ilícita el teléfono móvil.

El acuerdo estipulaba que los titulares de permisos gibraltareños residentes en España verían reconocidos sus carnets en nuestro país durante un periodo transitorio máximo de seis meses, tiempo durante el que se debe tramitar el canje. Finalizado este plazo, se podrá canjear el permiso de conducir de Gibraltar por el español, aunque el permiso gibraltareño no será válido en España mientras se espera a la tramitación del canje.

A la espera de Schengen

En este contexto hay que tener en cuenta que a partir del 1 de noviembre los gibraltareños y otros ciudadanos británicos que residen en Gibraltar deberán cumplir la normativa sobre control fronterizo del espacio Schengen. Según esta nueva normativa, los ciudadanos extracomunitarios deberán acreditar cuando entren en España que están en posesión de un pasaporte válido, justificar el propósito y las condiciones de su estancia en el espacio Schengen, así como disponer de medios de subsistencia suficientes, según informa «El debate».

La puesta en marcha de los nuevos sistemas SES (sistema informático automatizado para el registro de las entradas y salidas de los viajeros de Gibraltar) y Etias (nuevo sistema de autorización previa de viaje previsto para 2025) podría ocasionar retrasos en la Verja, especialmente al principio de su funcionamiento.

Hace unos días tuvo lugar en la ciudad de Bruselas una nueva reunión de alto nivel para lograr cerrar el acuerdo que regule la futura relación de Gibraltar con España y el resto de la Unión Europea tras el Brexit. Sin embargo, concluyó sin una posición común, según un comunicado conjunto de la Comisión Europea, España, el Reino Unido y Gibraltar.