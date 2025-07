Un español alerta a aquellos que piensan en ir a vivir o trabajar a Suiza: “Os van a querer engañar”

"Qué cantidad de borregos". Así respondió Rafael Cubero, un español que vive en Suiza, a aquellos que criticaban un vídeo en el que anunciaba su salario de 6.000 euros en Suiza. Restando al salario de 6.000 euros todos esos gastos, su beneficio mensual se queda un ahorro de 2.476 francos suizos, cantidad similar en euros. Los fue detallando para mostrar que verdaderamente merece la pena irse a vivir y trabajar al país helvético.

Los numerosos gastos no impiden que esté feliz de vivir en Suiza: "Ay, qué buena vida. Vamos a levantar otra piedrecita... viva Suiza". Sin embargo, no todos los españoles muestran un lado tan amable del país alpino. Aarón González Puga subió un vídeo en el que mencionando al propio Rafael lanza una alerta para todos los españoles que se plantean el cambio de aires con dirección Suiza: "Os van a engañar".

Un español alerta de este engaño en Suiza

Empieza de manera muy contundente: "Os van a querer engañar cuando vengáis a Suiza desde el minuto uno". Describe el tipo de estafa: "Os van a querer engañar cuando busquéis una vivienda porque hay muchísimas estafas". Tras alertar, explica la forma de operar: "Gente que os va a pedir dinero por adelantado, de esto no os fieis". Para evitar posibles problemas, lanza una recomendación: "Siempre es mejor que lo veáis en persona o, si puede ser, que alguien lo vaya a ver por vosotros".

La vivienda no es el único aspecto en el que se busca el fraude en Suiza: "Os van a querer engañar por trabajas": Relata cómo es este fraude: "Os dirán que les deis dinero y os buscan un trabajo". No deja de incidir en el tema: "Os van a querer engañar por todos los sitios, Suiza está llena de estafas". Al igual que en España, es clave utilizar páginas fiables, contactar físicamente y verificar datos en fuentes oficiales y gubernamentales.

¿Qué pasa con el seguro médico en Suiza?

Como ya han explicado otros españoles, el seguro médico en Suiza es obligatorio y se debe contratar algún tipo de póliza. Este español explica que en este ámbito también hay muchas estafas: "En el tema de los seguros, que a mí me toca de cerca, os van a querer engañar con precios abusivos". Explica cómo intentan aprovecharse: "Os van a querer meter complementarias, pagar al mes un montón de dinero". Afirma que no es un caso aislado: "Lo estoy viendo día a día y es por esto que hoy quiero hacer este vídeo para toda la gente que estéis pensando venir a Suiza o que ya estéis aquí y aún no tengáis los trámites realizados.

Ofrece su ayuda: "Sería muy útil que me hablaseis y me contaseis vuestra situación, a mí o a muchas cuentas que hablan con información veraz y real que vosotros mismos vais a ver". La mención a Rafael anunciada anteriormente es para que se le pida también a él consejo y se le consulte su experiencia. También quiso aclarar que no son propiamente los suizos los estafadores: "No es que sea gente de Suiza, generalmente es gente de fuera que se aprovecha de la alta demanda".