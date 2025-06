Un español se toma un refresco en el Coliseo de Roma y se lleva una sorpresa

Roma es una ciudad imponente más allá de su gran cantidad de habitantes, su ambiente y su espectacular gastronomía. Su casco histórico fue cuna del Imperio Romano y posteriormente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga monumentos emblemáticos como el Coliseo, el Foro Romano y el Panteón, junto a plazas y fuentes barrocas como la Fontana di Trevi y la Piazza Navona. Por si fuera poco, cuenta con El Vaticano, aunque sea independiente.

Esto provoca que sea una de las ciudades preferidas por los turistas. Sin embargo, tomar algo en uno de los lugares más emblemáticos no es sencillo por la afluencia de gente. Además, conviene revisar la carta antes de entrar para que no ocurra lo que le pasó a Jesús Soriano, conocido en las redes sociales como 'Soy Camarero', que comparte habitualmente sus anécdotas vinculadas al mundo de la hostelería. Durante su estancia en Roma decidió detenerse en un establecimiento situado a escasos metros del Coliseo. Al pagar la cuenta, se encontró con una sorpresa que no esperaba.

La sorpresa de un español al pagar en Roma

Cuando vio el ticket, no era lo que esperaba. El precio de una botella de agua ascendió a cinco euros, mientras que el importe de cuatro refrescos, dos Coca-Colas y dos Fantas, alcanzó la cifra de 24€. Es decir, cada bebida le salió por seis euros. Lo publicó así en su cuenta de ‘X’: “Primer día en Roma, nota mental: No volver a tomar unos refrescos en una terraza a dos minutos del Coliseo”, escribió Soriano junto a la imagen de la cuenta.

La publicación desató un aluvión de respuestas. Muchos usuarios relataban sus propias experiencias de tarifas desorbitadas más allá de nuestras fronteras. Uno de ellos comentó: “Podría haber sido peor… mi récord de bebida más cara se la sigue llevando una Coca-Cola de 500 ml en una máquina dispensadora del Louvre, 6€ en 2010… ahora no sé a cuánto pueden estar”.

A algunos les pareció barato

En contraposición, un buen número de seguidores defendió el desembolso, valorando el servicio y las vistas. “A mí no me parece caro 6€ en una terraza al lado del Coliseo, los pagaría encantada. Si voy a Roma, no es para estar comprando latas en tiendas, sino para disfrutar del viaje”, señaló una mujer. Esta postura defiende la idea de que el entorno y la experiencia justifican el precio, aunque nada tenga que ver con lo que se pagaría durante la rutina cotidiana.

Quienes conocen la peculiaridad del local apuntaron que no se trata de un establecimiento junto a un monumento cualquiera, sino de un restaurante con una reputación distinguida. “Es Angelino ai Fori. Uno de los restaurantes más exclusivos de la zona. También te digo que 5€ la Coca-Cola es el estándar en muchos lugares. Sin ir más lejos, el fin de semana pasado en Étretat, un sitio turístico en Normandía, estaba a 6€ la Pepsi…”, explicó otro comentario.

Así, lo que para algunos puede resultar un despropósito, para otros se corresponde con algo normal en hostelería en lugares concretos. La sorprendente factura de 'Soy Camarero' pone de relieve la disparidad de precios en destinos turísticos y plantea la reflexión sobre cuánto estamos dispuestos a pagar por un capricho en un marco emblemático.

Roma y Madrid, sin tanta diferencia

El precio del refresco no era nada barato, pero en la capital de España ocurre algo similar en algunos restaurantes concretos. Comparando otra bebida habitual como es la cerveza, la diferencia no es abismal entre ciudades. Un gráfico de Statista muestra como el precio medio de la cerveza en Madrid es de 3,79 euros mientras que en Roma es de 4,98 euros. Pese al euro largo de diferencia, ambos lugares están colocados entre las cinco capitales europeas con la cerveza más barata.