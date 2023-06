Estar informados

La Oficina para la Comunicación de la Santa Sede parece haber aprendido la lección: el tratamiento de la “noticia” de la operación del Papa Francisco esta vez, a pesar de algunos retrasos, ha sido más puntual y transparente que en anteriores ocasiones (sin ir más lejos la reciente pulmonía que sufrió Bergoglio)

El tema se planteó sorpresivamente el miércoles después de la audiencia general que el Papa presidió como si todo fuese normal. Como se ha sabido después la decisión de operarle de la hernia abdominal no fue tomada de repente sino con algunos días de antelación. ¿Por qué no se informó al mundo de forma inmediata y se dejaron pasar dos horas y media antes de hacerlo público?. Averígüelo Vargas como se dice popularmente.

El comportamiento informativo ya cambió esa misma tarde cuando una hora y media después de finalizar la intervención quirúrgica el cirujano Sergio Alfieri compareció con el Director de la Sala de Prensa Matteo Bruni ante más de un centenar de periodistas ansiosos por conocer el resultado de la operación.

Con un lenguaje técnico pero preciso Alfieri nos dio todos los detalles clínicos y tuvo a bien responder a una batería de preguntas. Se le vio relajado, satisfecho y nada nervioso ante nuestra curiosidad.

El jueves, viernes y sábado siguientes, mañana y tarde recibimos sendos boletines médicos en los que se nos daba cuenta de la marcha del post operatorio.El sábado, además, al mediodía el doctor Alfieri ( con un historial médico impresionante) volvió a comparecer ante la prensa y no se ahorró dar algunas informaciones tan importantes como estas: el papa no tiene cáncer, su sistema cardio respiratorio es el normal en una persona de su edad, no tiene ningún problema cardíaco.

Para finalizar nos informó de que el equipo médico había recomendado al papa, para ahorrarle esfuerzos que dificulten la cicatrización en el abdomen, que renunciase a pronunciar en público la oración mariana del “Angelus”. Pero añadió: los médicos aconsejamos pero el Papa decide y es el único que lo hace; esta vez ha obedecido un consejo tan desinteresado como indispensable.