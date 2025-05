Estas son las mejores planchas del mercado por menos de 100 euros, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un análisis de más de 100 planchasy centros de planchado que revela importantes diferencias en las pruebas de resistencia y deslizamiento según el tipo de material de la suela. Las suelas con recubrimiento cerámico son las que mejor rendimiento ofrecen en términos de deslizamiento, aunque no están exentas de limitaciones.

¿Por qué las planchas con suela cerámica?

El recubrimiento cerámico es actualmente el predominante en el mercado y se distingue por facilitar la conducción del calor de manera uniforme por toda su superficie. Pero también por facilitar el deslizamiento por todo tipo de tejidos, tal y como reflejan las pruebas del análisis de OCU. Además, es fácil de limpiar con un trapo húmedo, lo que la hace aún más atractiva para los usuarios.

Ahora bien, la superficie cerámica no es inmune al rayado y algunas planchas con esta suela no superan las pruebas de resistencia abrasiva. Por el contrario, las planchas con suela de acero inoxidable son más resistentes al rayado, aunque el deslizamiento no siempre tan bueno. Por su parte, las planchas con suela de aluminio, que son las más ligeras, también son las más susceptibles de rayarse y, salvo que estén esmaltadas, no deslizan tan bien.

Las mejores opciones en el mercado

La enorme variedad de planchas que se ofertan permite encontrar modelos de todo tipo y diseño, con diferentes potencias y superficies de recubrimiento. Pero además conviene valorar la cantidad de ropa que se plancha en cada hogar: si hay mucha tarea el centro de planchado es más cómodo y eficiente que la plancha tradicional. Claro que también es más pesado, más voluminoso y, por lo general, más caro.

No obstante, según la OCU; es posible encontrar buenos aparatos por menos de 100 euros. Entre los mejores del análisis con este límite de precio, destacan cuatro, todas con suela cerámica:

Plancha Braun SI3030. Precio: entre 35 y 56 euros. Peso: 1,21 kg (con un depósito de 0,27 l). Potencia: 2.300 W. A favor: Esta plancha se destaca por su excelente producción de vapor, que facilita un planchado rápido y eficaz. Ofrece muy buenos resultados en deslizamiento, lo que mejora la experiencia de uso. Su durabilidad y resistencia al rayado también son notables, lo que la convierte en una opción sólida para quienes buscan una plancha eficaz y resistente.

Precio: entre 35 y 56 euros. Peso: 1,21 kg (con un depósito de 0,27 l). Potencia: 2.300 W. A favor: Esta plancha se destaca por su excelente producción de vapor, que facilita un planchado rápido y eficaz. Ofrece muy buenos resultados en deslizamiento, lo que mejora la experiencia de uso. Su durabilidad y resistencia al rayado también son notables, lo que la convierte en una opción sólida para quienes buscan una plancha eficaz y resistente. Plancha Philips DST7020/20. Precio: entre 54 y 97 euros. Peso: 1,90 kg (con un depósito de 0,31 l). Potencia: 3.000 W. Esta plancha sobresale por su alto flujo de vapor, que permite eliminar las arrugas de manera más rápida y efectiva. Su termostato preciso asegura el control total sobre la temperatura. Además, tiene excelentes resultados en deslizamiento y resistencia al rayado, lo que garantiza un planchado fácil y duradero.

Precio: entre 54 y 97 euros. Peso: 1,90 kg (con un depósito de 0,31 l). Potencia: 3.000 W. Esta plancha sobresale por su alto flujo de vapor, que permite eliminar las arrugas de manera más rápida y efectiva. Su termostato preciso asegura el control total sobre la temperatura. Además, tiene excelentes resultados en deslizamiento y resistencia al rayado, lo que garantiza un planchado fácil y duradero. Centro de planchado Braun IS1012BL CareStyle 1 Control. Precio: entre 81 y 167 euros. Peso: 4,12 kg (con un depósito de 1,46 l); 0,91 kg solo la plancha. Potencia: 2.200 W. Este centro de planchado tiene una excelente resistencia al rayado y deslizamiento, lo que mejora la comodidad y eficacia del planchado. Su buen flujo de vapor facilita la eliminación de arrugas de manera rápida. Además, es muy fácil de usar, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan comodidad. El depósito de agua no es desmontable, lo que puede hacer que el proceso de llenado sea un poco más incómodo.

Precio: entre 81 y 167 euros. Peso: 4,12 kg (con un depósito de 1,46 l); 0,91 kg solo la plancha. Potencia: 2.200 W. Este centro de planchado tiene una excelente resistencia al rayado y deslizamiento, lo que mejora la comodidad y eficacia del planchado. Su buen flujo de vapor facilita la eliminación de arrugas de manera rápida. Además, es muy fácil de usar, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan comodidad. El depósito de agua no es desmontable, lo que puede hacer que el proceso de llenado sea un poco más incómodo. Centro de planchado Taurus Sliding perfect 2400. Precio: entre 75 y 120 euros. Peso: 4,08 kg (con un depósito de 1,52 l); 1,06 kg solo la plancha. Potencia: 2.400 W. A favor: Este centro de planchado destaca por su excelente durabilidad y resistencia al rayado, lo que asegura su longevidad y buen rendimiento. El depósito de agua desmontable hace que su manejo sea mucho más cómodo, permitiendo rellenarlo de manera sencilla. l flujo de vapor podría mejorarse ligeramente para ofrecer un planchado aún más eficiente y rápido.

Además, de elegir la plancha adecuada, OCU recuerda que el planchado será siempre más efectivo si la ropa sale poco arrugada de la lavadora. Para lograrlo, recomienda priorizar los programas de baja temperatura (menos de 40 ºC) y bajo centrifugado (menos de 1.000 rpm). También es aconsejable tender la ropa según termine el programa, voltearla y sacudirla para estirarla bien. En cuanto a los tejido delicados, como la lana o las fibras sintéticas, OCU sugiere colocar un paño húmedo sobre ellas para evitar daños.