Estas son las pegatinas prohibidas por la DGT: pueden multarte con más de 200 euros

La personalización del vehículo a través de las pegatinas puede ser motivo de multa. Aunque el uso de estos adhesivos en los cristales no está regulado explícitamente en las normas de tráfico españolas, hay directrices que detallan los tipos de adhesivos que no están autorizados. Los agentes de tráfico que velan por la seguridad vial en las carretas de España podrán decidir si una pegatina está permitida o no.

El Reglamento General de Circulación, texto que contiene las reglas y las normas que deben seguir todos los conductores, determina que las pegatinas legalmente permitidas en la luna del coche son únicamente las referidas a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que entregan en las estaciones tras la revisión anual que se realiza para controlar el funcionamiento del vehículo, y los distintivos ambientales creados por la Dirección General de Tráfico (DGT) para clasificar a los vehículos según su eficiencia energética.

El artículo 19 del Reglamento, relativo a la visibilidad en el vehículo, estipula que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos". Es decir, cualquier pegatina que limite la visibilidad del conductor puede ser la causa de una sanción de 200 euros como mínimo que deberán pagar los infractores que incumplan este articulado a la Administración pública.

Pegatinas prohibidas