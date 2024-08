Esto es lo que significa la nueva etiqueta que incorpora Mercadona en alguno de sus productos

Mercadona, fundada en 1977, se ha consolidado como la principal cadena de supermercados en el mercado de la distribución alimentaria en España. Su expansión por todo el país ha sido impulsada por una estrategia que se enfoca en ofrecer una amplia variedad de productos de marca propia a precios competitivos. Este modelo de negocio, destacado por su éxito, ha logrado incluso cruzar fronteras y llegar a Portugal.

Con más de 1.600 establecimientos distribuidos por todo el país, la empresa valenciana se ha consolidado como uno de los supermercados favoritos de los españoles para hacer sus compras diarias. La expectación que genera entre los consumidores, impulsada por sus marcas propias como Hacendado, Deliplus o Bosque Verde, es tal que cada vez que lanzan nuevos productos, se desata un gran interés por descubrir sus características y probarlos. En este contexto, la compañia de Juan Roig ha lanzado en algunos de sus establecimientos una etiqueta dirigida especialmente para la comunidad musulmana, algo que está teniendo un gran éxito.

La etiqueta 'Halal'

La superficie valenciana ha incluido una gran variedad de productos Hacendado con la certificación 'Halal', que hace referencia a los productos permitidos por la 'sharia' o ley islámica. Así, el término 'Halal' hace referencia a un conjunto de prácticas permitidas por la religión musulmana, que en relación con los alimentos, prohíbe el consumo de carne de cerdo y de sangre, y dicta un método religioso específico para el sacrificio de animales.

Así, Mercadona ha incluido entre su oferta 'Halal' productos como la mortadela, vinagre, pollo, pastillas para caldo y todo tipo de carnes como hamburguesas de vacuno, solomillo de pavo o codornices, entre otros. No obstante, estos productos no están disponibles en todos los supermercados y tan solo se ofertan en algunos establecimientos de Madrid, Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla.