Estos son los acondicionadores de pelo más baratos y de mejor calidad, según la OCU

Los acondiciones forman una película que recubre y protege el pelo, a la vez que mejoran su aspecto. Dentro de estos productos hay numerosas marcas y variedades. ¿Cómo escoger el mejor? Un reciente análisis de 9 acondicionadores de marcas líderes realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) te da las claves para elegir.

Los resultados revelan una buena o incluso muy buena eficacia a la hora de facilitar el peinado y mejorar su aspecto. Así lo indican los resultados de las pruebas de deslizamiento en el laboratorio y lo confirman las 30 valoraciones por producto de un grupo de personas que los han probado durante 5 días, puntuando cuestiones como la facilidad de aplicación sobre el cabello, su textura, su olor o el aspecto final y la suavidad del cabello tras su aplicación y aclarado. No obstante, OCU aclara que, en contra de lo que alegan algunas marcas, los acondicionadores no pueden tener un efecto reparador. Sencillamente, porque el pelo es una fibra sin vida que no tiene capacidad de regeneración y por lo tanto no puede ser reparado por ningún producto cosmético.

¿Qué ingredientes es mejor evitar? La OCU recuerda que las personas sensibles a las alergias, deben evitar los perfumes alergizantes, cuyo nombre aparece siempre al final de la lista de ingredientes, además del conservante methylisothiazolinone. El análisis también revela un impacto negativo sobre el medio ambiente de la mayoría de las marcas analizadas. Básicamente porque muchos de estos productos contienen dimeticona (dimethicone), una silicona que es poco biodegradable y que se considera una fuente de microplásticos. Es más, los botes de tres de los acondicionadores seleccionados siguen siendo de plástico no reciclado.

El precio es otro dato interesante. El coste medio por 100 ml varía entre los 0,71 y los 12,97 euros según la marca, sin que haya resultados que justifiquen estas enormes diferencias. De hecho, OCU considera que existen muy buenos acondicionadores por menos de 3 euros por 100 ml, como, por ejemplo:

Elvive Hidra hialurónico (L`Oreal). Precio entre 3,49 y 7,62 €/300 ml (1,63 €/100 ml). A favor: buenas valoraciones en casi todo (en eficacia, en etiquetado, en el test de uso); y el bote es de plástico reciclado. En contra: mala nota en impacto ambiental por sus ingredientes, como la dimeticona.

Herbal Essences. Precio: entre 4,66 y 7,76 €/275 ml (2,12 €/100 ml). A favor: buenos resultados en muchos apartados del test de uso, como las propiedades cosméticas, la textura y el olor, entre otros. En contra: no indica si el plástico del envase es reciclado; pese a ser vegano, sus ingredientes no son respetuosos con la vida acuática.

"Ambos productos destacan por su eficacia y el test de uso, pero tienen más margen de mejora en el impacto ambiental del envase y los ingredientes", concluye la OCU.