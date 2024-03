Estos son los efectos perjudiciales para la salud que tiene dormir con la tele encendida

Dormir con la televisión encendida es una costumbre arraigada para muchas personas, ya sea por comodidad o por la sensación de compañía que proporciona. Sin embargo, un estudio realizado por el departamento de Neurología de la Northwestern University Feinberg School of Medicine de Chicago, publicado en la prestigiosa revista científica The Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS), ha arrojado luz sobre los efectos negativos que esta práctica puede tener en la salud.

La exposición prolongada a la luz y el sonido del televisor puede perturbar los ritmos naturales del sueño, dificultando el acceso a las fases más reparadoras del descanso. Durante el sueño, el cuerpo regula varios procesos fisiológicos importantes, incluida la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la función vascular. Cuando estos procesos se ven interrumpidos, como ocurre cuando se duerme con la televisión encendida, puede generar estrés en el sistema cardiovascular.

Además, la falta de sueño adecuado y reparador puede contribuir a la inflamación crónica, el aumento de la presión arterial y el desarrollo de enfermedadescomo la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y los accidentes cerebrovasculares. Estudios han demostrado que las personas que tienen dificultades para conciliar el sueño o experimentan interrupciones en el sueño tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares en comparación con aquellas que tienen un sueño regular y de calidad.

Otro dato importante es que la luz artificial emitida por la televisión durante la noche puede interferir con la producción de melatonina, una hormona fundamental para regular el sueño y proteger el sistema cardiovascular.

El descanso es primordial para la salud mental

Los efectos negativos de dormir con la televisión encendida no se limitan solo al ámbito físico, sino que también pueden afectar la salud mental, aumentando el riesgo de trastornos como la ansiedad o la depresión. Además, esta práctica puede provocar fatiga durante el día, interrumpir el sueño y aumentar el riesgo de padecer otros problemas de salud a largo plazo.

Es importante destacar que la necesidad de dormir con la televisión encendida puede ser un indicador de hábitos de sueño poco saludables en general. La falta de una rutina regular de sueño o un entorno de descanso poco propicio pueden contribuir a estas conductas perjudiciales para la salud. Por lo tanto, es esencial adoptar medidas para mejorar la calidad del sueño y crear un ambiente propicio para un descanso reparador.