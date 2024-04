Estos son los efectos secundarios que puede tener el Nolotil

El Nolotil es uno de los medicamentos más vendidos en España, según la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Pese a ello, ahora se encuentra en el punto de mira de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras acordar investigar una posible responsabilidad sanitaria por sus posibles efectos adversos para la salud derivados de su consumo.

Sin embargo, el medicamento está prohibido en cerca de 40 países debido a que numerosos estudios apuntan a que el fármaco puede producir numerosos efectos secundarios que pueden derivar en complicaciones graves.

Efectos adversos

Como todo medicamento, el metamizol tiene varios niveles de efectos secundarios conocidos que pueden afectar al paciente durante su tratamiento. Entre los más frecuentes se encuentran la hipotensión, una disminución de la presión arterial que podría ocasionar mareos y desmayos, los dolores de garganta, la debilidad o leves episodios de fiebre.

Sin embargo, según la Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF), "el Nolotil ha demostrado tener efectos secundarios devastadores, como amputaciones, fallecimientos, reacciones alérgicas graves, choques anafilácticos, agranulocitosis, daños renales o hepáticos o, incluso, fallos multiorgánicos", entre otros. No obstante, según un informe de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), la agranulocitosis, que se produce cuando hay pocos glóbulos blancos en la sangre y, por tanto, el organismo no puede combatir las infecciones, podría no tener la misma prevalencia en todos los grupos de pacientes, ya que la EMA señala que "el potencial para inducir agranulocitosis puede estar asociado con las características genéticas de ciertas poblaciones".

Pero, el metamizol, además, podría ocasionar inflamaciones en los riñones y necrólisis epidérmica tóxica, es decir, reacciones cutáneas graves. Pese a esto, el prospecto del Nolotil 575 mg de cápsulas duras señala que, con una frecuencia no conocida, también podría llegar a ocasionar sepsis, una infección grave que implica una reacción inflamatoria de todo el organismo y que puede producir la muerte, hemorragias intestinales, inflamaciones del hígado, así como coloraciones amarillentas de la piel y de la parte blanca de los ojos o, incluso, un aumento del nivel sanguíneo de enzimas hepáticas, que produciría una inflamación o lesión en el hígado.

A su vez, el analgésico podría ocasionar también una necrólisis epidérmica tóxica, que se traduciría en reacciones cutáneas graves, y, en el peor de los casos, un shock anafiláctico a través de una reacción alérgica grave que podría llegar a causar la muerte.

Por todo ello, la ADAF pide que "se prohíba su prescripción en toda España" y busca "justicia y responsabilidad" para todos los afectados por el Nolotil. "Lucharemos por la justicia y buscaremos responsabilizar a los fabricantes y proveedores de Nolotil por los daños causados. Para ello, trabajaremos con abogados especializados para presentar demandas legales y asegurarnos de que se hagan responsables por los efectos perjudiciales de este medicamento", asegura la asociación en su página web.