Europa implantará 1,7 millones de prótesis de cadera el próximo año

El año próximo se estima que en Europa se implanten en Europa 1.700.000 prótesis de cadera, prácticamente medio millón más de las que se llevaron a cabo en 2018. Así lo ha puesto de manifiesto hoy la prestigiosa investigadora, científica y vicepresidenta de la Real Academia de Ingeniería (RAI) María Vallet, en un acto celebrado en la sede de esta institución -integrada en el Instituto de España- en colaboración con RTVE para conmemorar en Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En el acto, presidido por Jaime Domínguez, presidente de la RAI, participaron representantes de ambos organismos, así como de las cuatro cátedras universitarias creadas por el ente público RTVE en las universidades de Sevilla, Universidad Autónoma de Barcelona, Granada y Jaume I de Castellón, en las que se abordan distintas ramas relacionadas con Innovación y Ciencia y en las que se promueven la incorporación de las mujeres a los equipos de investigación.

Durante su intervención, María Vallet – al igual que el resto de intervinientes- animó de forma especial a las chicas -asistieron unos 80 alumnos y alumnas del colegio Sagrado Corazón de Madrid- , doctora en química, a estudiar carreras relacionadas con la Ciencia y la Ingeniería, señaló que el eje de su investigación se centra en hacer “piezas de repuesto” para el cuerpo humano”, pero mañana “se hará ingeniería de tejidos, y espero que se apunten a ello muchos chicos y chicas. Pasaremos de hace esas “piezas”, que es algo que no funciona en nuestro cuerpo humano y de repararlas a regenerarlas, que es el paso que debéis dar vosotros”. Y aquí, añadió, no entrará sólo la ingeniería, que es un campo multidisciplinar, sino que “tendremos que trabajar en equipo” con biólogos, físicos, químicos, técnicos, etc.

Pero en lo que hacemos ahora, incidió la citada investigadora y vicepresidenta de la RAI, también surgen problemas y, por tanto, hay que buscar soluciones. Así, dio algunas cifras más que relevantes. Por ejemplo, en las prótesis que se ponen en la actualidad “hay un porcentaje que oscila entre el 0,2 y el 2% y el dos por ciento que tienen riesgo de infectarse, y cuando ello sucede es terrible para el paciente pero también para el médico”. Y aquí, quienes trabajan en este mundo de la ingeniería tiene que ver cómo mejorar esa situación, destacó.

Este porcentaje de prótesis que se pueden infectar afecta, incidió al respecto María Vallet, a miles de personas, ya que el número de las que se implantan aumentan cada año. Así, por ejemplo, en Europa en el año 2018 se implantaron 1.200.000 prótesis de cadera, “estimándose un valor de 1.700.000 para el año 2025”, es decir, el próximo año. Esto supondría unos 24.000 paciente afectados por la infección de esas prótesis, con un coste sanitario total de 1.700 millones de euros.

Cuando se diagnostica la infección en una prótesis el tratamiento consiste en someter al paciente a una administración sistémica de antibióticas, que en muchas veces conlleva largas estancias hospitalarias, y en la mayoría de los casos es necesario además la realización de nuevas cirugías e incluso en ocasiones el reemplazo completo de la prótesis. En el peor de los escenarios “se necesitará la amputación de la extremidad afectada, e incluso en el 7% de los casos de infección de las prótesis se produce la muerte del paciente”, afirmó al respecto María Vallet.

La ingeniería como valor social

Por su parte, Jaime Domínguez, presidente de la RAI, destacó el valor social de la ingeniería, ya que con ella “se puede ayudar a los demás y permite mejorar la calidad de vida de la sociedad”, a la vez que descartó que esos estudios estén reservados a la “élite intelectual”. “Cualquier persona con un coeficiente intelectual medio puede estudiar ingeniería. Se trata de querer, y si se quiere, se puede hacer”.

Verónica Ollé, directora de gabinete de la Presidencia de la Corporación RTVE, destacó los programas de Impulsa Visión que realiza el ente público para, entre otros objetivos, promover la captación de talentos y de investigación. Y, dirigiéndose a los alumnos y alumnas presentes en el acto, les animó a estudiar carreras científicas.