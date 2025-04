Un experto en ciberseguridad da su veredicto sobre al apagón: "Es pronto, pero me huele a ciberataque o sabotaje aunque..."

Mientras que, en la pasada jornada del 29 de abril, un día después del apagón generalizado que afectó a toda la Península ibérica, por un lado la Red Eléctrica negaba por completo la posibilidad de un ataque, mientras que, el Presidente del Gobierno no descartaba ninguna hipótesis, la incertidumbre se ha apoderado del debate. Durante el transcurso del día de hoy, Beatriz Corredor, la presidenta de Redeia, ha asegurado que la causa del apagón "está más o menos localizada". Por tanto, como ya hemos comprobado en otras catástrofes de extrema actualidad, tal es el ejemplo de la DANA, la gestión de las autoridades es un mar de dudas.

Lo que sí es una certeza absoluta es que las pérdidas económicas a nivel nacional que ha provocado este colapso energético afectarán a corto y largo plazo a todas las compañías que se encargan de sustentar el modelo económico del país. Por el momento solo queda esperar para conocer tanto la causa como el impacto total del suceso en cuestión. En tanto que las instituciones lleven a cabo su veredicto final y lo transmitan a la población, las redes sociales se han incendiado con las teorías desarrolladas por los internautas, desde las más anodinas hasta las más razonadas.

En cualquier caso, el diario La Región, tras lo sucedido, contactó con Efrén Varón, experto en ciberseguridad y delincuencia tecnológica, para que diera su primer veredicto respecto al motivo del apagón generalizado. Aunque en un primer momento asegura que "es muy pronto" dictaminar con exactitud la causa primera, declara lo siguiente: "Me huele a ciberataque o sabotaje, pero un ataque a tantos países al mismo tiempo, lo veo difícilmente posible". Cabe recordar que las zonas que han sido afectadas son España Portugal, Andorra y parte de Sur de Francia, aunque durante las primeras horas también llegaron reportes de otros países.

Esperar al informe final y no perder los nervios

Por otra parte asegura que "si descartas el ciberataque, sólo queda el sabotaje, dentro de sus propias variantes como hacktivistas, terrorismo o accidente "natural", entiéndase por natural una caída del sistema por causas accidentales, ajenas a actividad humana", explica el especialista. Asimismo, indica el control de seguridad que tiene España con la implementación de los llamados honeypots, que según afirma son centrales eléctricas falsas que están publicadas como si fueran reales para controlar y saber cómo atacan a esas centrales los delincuentes.

Por otro lado, el experto comprende la dificultad y hace un llamamiento a la calma y a la espera con un voto de confianza antes las instituciones. En la contraparte, Varón puso de manifiesto el supuesto de un posible ataque terroristas: "Si pensamos en un atentado, lo que urge es localizar el punto exacto para proceder a su reparación y recuperar así la electricidad", aunque con el paso de los días parece ser más que improbable esta causa.

Su consejo para evitar la saturación de canales

Ante la posibilidad de sufrir una recaída en el colapso de energías, Varón centra la importancia en no saturar los canales de comunicación y distribuir las conversaciones en varios. "Que la gente se descargue redes sociales tipo Signal o Teams, que no sea WhatsApp para que se redistribuya el flujo de mensajes entre distintos canales y no se bloqueen las redes o los chats", asegura. Teniendo este consejo en mente será más fácil comunicarse con los cercanos, siempre y cuando vuelva a suceder la anomalía de ayer, por lo que, toda precaución es poca.